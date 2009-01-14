تلاش نافرجام برای تغییر مدخل دانشنامه اینترنتی پیامبر اسلام

تأسیس موزه هنرهای معاصر در دمشق

در پی انتخاب دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2008 قرار است امسال در ادامه روند معرفی دمشق فعالیتهای مختلف و متعددی نیز اجرایی شوند که می توان از آن به تأسیس موزه هنرهای معاصر اشاره کرد تا تأکیدی بر فرهنگ و تمدن اسلامی و عربی در این شهر باشد.

همایش فتوا تأکید بر وحدت مسلمانان است

دبیرکل مجمع فقه اسلامی در آستانه فرا رسیدن همایش "فتوا و ضوابط آن" که قرار است از سوی مجمع فقه اسلامی انجمن جهانی مسلمانان روز شنبه آینده در عربستان برگزار شود، گفت همایش مذکور تأکیدی بر ایجاد وحدت و همبستگی مسلمانان در مسائل کلی است تا مسلمانان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی درباره برخی امور به توافق برسند. این همایش جمود اندیشه اسلامی را رد می کند و بیشتر مسائل معاصر و مشکلات فقهی مسلمانان را مورد بررسی قرار می دهد.

راهبان بودایی هشت روز برای صلح جهانی دعا کردند

دعای صدها راهب بودایی که طی مراسمی هشت روزه برای صلح جهانی دعا کردند روز یکشنبه به پایان رسید. این مراسم با هدایت هفدهمین کارماپا لاما، به عنوان تنها راهبی که از سوی پکن و دالایی لاما به رسمیت شناخته می شود انجام شد. این نیایشها زیر درخت مقدس انجیری که بودا به روشنگری دست یافته بود انجام شد. راهبان روز آخر را با صدقه و خیرات به مردم نیازمند به پایان رساندند.

تلاش برای تغییر مدخل دانشنامه اینترنتی درباره پیامبر

فردی با آدرس الکترونیکی متعلق به وزارت دادگستری هلند تلاش کرد مدخل دانشنامه اینترنتی ویکیپدیا درباره حضرت محمد(ص) را تغییر داده ، پیامبر و دین اسلام را به خشونت نسبت و صفحه این مدخل ویکیپدیا را به یک رویداد کشتار جمعی متصل کند.

روزه داری رهبران مذاهب مختلف مسیحی برای زیمبابوه

درحالی که اسقف اعظم دسموند توتو برنده جایزه صلح نوبل آفریقای جنوبی برای همبستگی با مردم زیمبابوه روزه دار است، اسقف پل ورین و کشیش ریموند موتسی از دو کلیسای مختلف به عنوان دو شخصیت دینی از کلیساهای متودیست و بابتیست، اسقف اعظم دسموند توتو از کلیسای انگلیکن را در روزه داری همراهی می کنند.

برگزاری نشست معماری اسلامی در لبنان

در چارچوب فعالیتهای فرهنگی و علمی، دانشگاه المنار لبنان نشست "معماری اسلامی" را دیروز برگزار کرد که طی آن ویژگیهای معماری اسلامی و مقایسه آن با معماری معاصر برسی شد. این نشست بافت معماری اسلامی در بزرگترین و قدیمی ترین شهرهای اسلامی را نیز مورد بررسی قرار داد.