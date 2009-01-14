23 بازیکن به اردوی تیم واترپلو جوانان ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم واترپلو جوانان خود را برای حضور در مسابقات انتخابی جوانان جهان در تهران آماده می کند. سومین مرحله اردوی آماده سازی جوانان از روز شنبه 28 دی ماه به مدت 5 روز در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر نون کواکویچ سرمربی تیم های ملی ، داود رضا سلطانی و کامبیز رخشانی مهر(مربیان تیم جوانان) پیگیری خواهد شد.



نفرات دعوت شده به اردوی تیم واترپلو جوانان عبارت است از :

محمد کریمی ، محمد حسین محمدی ، سالار عیسی بیگلو ( زنجان ) ، مسعود توپچی ( آذربایجان شرقی ) ، امیر حسین برایی ، سعید چهاب دار (فارس)، معین اسماعیل پور ، آرمان صالحی شکار ( گیلان ) ، عماد خبیری ، آرش نسیمی شاد ، بهزاد رنجبر ( خراسان رضوی ) مالک ضیائی ، محمد تحسیری ، ( اصفهان ) آرش حاتمی ( کهگیلویه و بویر احمد) امین صالح نژاد ، حسام جعفری ، امین خلفی پور ( خوزستان ) سعید اکبری ، بهنام سراج ( کرمانشاه ) ، امیر دهداری ، عطا برخورداری ، علیرضا سلطانی ، مهدی دایی تقی ( تهران )



نفرات دعوت شده باید ساعت 9 صبح روز شنبه 28دی ماه خود را در محل استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی به مدیر تیم های ملی واترپلو معرفی کنند. ششمین دوره مسابقات انتخابی واترپلو قهرمانی جوانان جهان ( منطقه آسیا ) اردیبهشت ماه سال 88 به میزبانی کشورمان برگزار خواهد شد.



مرحله نهایی مسابقات واترپلو جوانان جهان شهریور ماه سال آینده با حضور تیم های واترپلو 24 کشور جهان در کرواسی برگزار خواهد شد.