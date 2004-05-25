گزارش البرادعي به همكاري نكردن ايران با آژانس اشاره كرده است

به گزارش خبرگزاري مهر رويترز امروز به نقل از يك ديپلمات غربي بي نام و نشان ادعا كرد : گزارشي كه محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي هسته اي قرار است در روزهاي آينده منتشر كند ، سوالهاي بسياري را در مورد ايران بي پاسخ خواهد گذارد .



اين خبرگزاري مي افزايد : تهران مي خواهد كه آژانس بين المللي انرژي هسته اي بازرسي هاي خود را تا ماه آينده به پايان برساند ، اما ديپلماتهاي غربي و اعضاي بي طرف در شوراي 35 نفره حكام گفتند : اين مسئله عملي نيست .



رويتر به نقل از يك ديپلمات ادعايي ديگر كه به گزارش البرادعي درباره ايران اشاره كرده آورده است : اين گزارش موقتي خواهد بود و به اين مسئله كه ايران همكاري نكرده است اشاره خواهد داشت اگر چه ممكن است به طور مستقيم نباشد.



اين خبرگزاري در ادامه موج تبليغات خود برضد ايران در آستانه نشست شوراي حكام به نقل از يكي ديگر از ديپلماتهاي بي نام و نشان افزود : انتظار داريم كه اين گزارش ، افشاگري هاي مهمي درباره برنامه هسته اي ايران داشته باشد و نشان دهد كه هنوز سوالات بي پاسخ بسياري وجود دارند ، وي افزود : پاسخ به اين سوالها ماههاي زيادي به طول خواهد انجاميد .

خبرگزاري رويترز در ادامه به نقل از يك ديپلمات ديگر با انتقاد از عملكرد ايران ادعا كرد : ايران دائما اوضاع را بدتر مي كند و ما دائما از همكاري ايران با آژانس نااميد مي شويم .



گفتني است با نزديك شدن به نشست شوراي حكام در ماه ژوئن ، خبرگزاري رويترز روزانه گزارشهايي را در مورد فعاليتهاي هسته اي ايران و با هدف جو سازي و ايجاد شبهه عليه اين فعاليتها منتشر مي كند .



روز گذشته نيز اين خبرگزاري در گزارشي با تاكيد بر اينكه زمان بازرسيها بايد افزايش يابد و ايران به اندازه كافي با آژانس همكاري نمي كند مدعي شد كه چند ديپلمات غربي در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي ادعا كردند كه ايران از ورود ناظران سازمان ملل به سايتهاي نظامي جلوگيري مي كند .