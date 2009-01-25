نرخ بیکاری در دامغان بیش از دو برابر استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری به 9.5 درصد در این فصل خبر داده است که بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به پائیز سال گذشته دو دهم و نسبت به فصل تابستان سال جاری هفت دهم درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری در استان سمنان نسبت به متوسط کشوری پایین تر است

معاون برنامه ریزی استاندار سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با بیان اینکه میزان بیکاری در استان سمنان نسبت به متوسط کشوری در سطح پایین تری است، گفت: نرخ بیکاری استان در حال حاضر 8.1 درصد است و کاهش نرخ بیکاری در استان در راستای سیاست های دولت انجام گرفته است.

بهزاد ظهیری با بیان اینکه بنگاههای زودبازده یکی از سیاستهای موفق دولت نهم در کاهش نرخ بیکاری بوده است، گفت: یکی از سیاستهای اساسی دولت برای کاهش میزان بیکاری، تقویت بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی از طریق ارائه تسهیلات است.

به گفته وی، با تقویت و راه اندازی شمار زیادی از بنگاه های زودبازده و کارآفرین اقتصادی در کشور تاکنون نرخ بیکاری در کشور کاهش نشان داده است.

ظهیری تصریح کرد: سیاست دولت این است که به منظور ایجاد اشتغال برای جوانان به خصوص قشر تحصیل کرده جامعه، تسهیلات اعتباری کم بهره در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار دهد.

فارغ التحصیلان استان سمنان بیشترین آمار بیکاری را دارند

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان گفت: شرق استان سمنان دارای بیشترین آمار بیکاری است که باید تمام تلاش خود را در حل این معضل بکار گیریم.

محمد اصابتی در این خصوص گفت: وزارت کار و امور اجتماعی به تنهایی قادر نیست این معضل را برطرف کند و باید وزارت صنایع و معادن و دیگر دستگاه ها در این زمینه همکاری کنند.

وی با تاکید بر فراهم شدن بستر سرمایه گذاری برای رفع مشکلات اشتغال در شرق استان، گفت: فارغ التحصیلان استان سمنان بیشترین آمار بیکاری را به خود اختصاص داده اند که اگر چاره اندیشی نشود روز به روز به این آمار افزوده می شود.

اصابتی تصریح کرد: یکی از مشکلات بیکاران عدم تخصص لازم و متناسب با بازار کار است که باید جهت رفع آن جوانان را به کسب آموزشهای فنی و حرفه ای هدایت کرد.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان همچنین در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تحقق بیش از ‪ ۲۵/۵ ‬ درصد از طرحهای بنگاه های زودبازده در این استان بیش از چهار هزار و ‪ ۷۷۳ ‬ شغل در این استان ایجاد شده است.

به گفته وی، از شش هزار و ‪ ۶۳۵ ‬ طرح معرفی شده به بانک سه هزار و ‪ ۳۷ ‬ طرح به تصویب رسیده است.

وی حجم تسهیلات این طرحها را چهار هزار و ‪ ۳۰ ‬ میلیارد ریال و اشتغال این طرحها را ‪ ۲۰ ‬ هزار و ‪ ۳۹۸ ‬ نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد تاکنون به دو هزار و ‪ ۸۵۰ ‬ طرح معادل دو هزار و ‪ ۷۷۰ ‬ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

اصابتی گفت: از این تعداد طرح تاکنون یک هزار و ‪ ۸۳۲ ‬ طرح با حجم تسهیلات یک هزار و ‪ ۱۰ ‬ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده اند که این طرحها، اشتغالزایی چهار هزار و ‪ ۷۷۳ ‬ نفر را بدنبال داشته است.

به گفته وی، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری این استان در فصل تابستان امسال 8.1 ‬ درصد بوده است که نسبت به نرخ بیکاری 8.8 ‬فصل بهار امسال هفت دهم درصد کاهش دارد.

نرخ بیکاری در دامغان باید کاهش یابد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه دامغان گفت: نرخ بیکاری در دامغان بیش از میانگین موجود است که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری در شهرستان دامغان ۱۷ درصد است و باید کاهش یابد.

حجت الاسلام محمود ترابی در نشست با اعضای شورای هماهنگی صنعت و معدن استان سمنان گفت: توجه نکردن به وضع صنعت و اشتغال در شرق استان سمنان، مردم و مسئولان را رنج می دهد.

امام جمعه دامغان اظهار داشت: نرخ بیکاری در شهرستان دامغان بالاست در حالیکه در غرب استان سمنان با وجود فراوانی واحدهای صنعتی این آمار کاهش یافته است.

امام جمعه دامغان اضافه کرد: از مسئولان سازمان کار و امور اجتماعی استان سمنان می خواهم آمارهای صحیح و واقعی را به مردم اعلام و از واحدهای صنعتی فعلی در شهرستان دامغان حمایت کنند.

نرخ بیکاری در دامغان دو رقمی است

رئیس سابق اداره کار و امور اجتماعی شهرستان دامغان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: نرخ بیکاری در شهرستان دامغان دو رقمی است

اسماعیل غنیان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: تعداد بیکاران شهرستان در هر فصل مختلف تفاوت دارد که در فصل پسته چینی و برداشت سیب زمینی در شهر دیباج نرخ بیکاری شهرستان به حداقل می رسد و در فصول زمستان تعداد بیکاران افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه جهت ایجاد اشتغال بیشتر باید سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود، گفت: باید با رفع موانع و تشویق سرمایه گذاری جهت سرمایه داران نسبت به ایجاد اشتغال بیشتر در شهرستان دامغان گام برداشت.

به گفته وی، بیشترین آمار شاغلان جامعه کارگری را بخش خدمات این شهرستان به خود اختصاص داده و صنعت و معدن از نظر تعداد شاغلان در ردیف دوم قرار دارد و کمترین تعداد اشتغال این شهرستان در بخش کشاورزی است.

غنیان گفت: سال گذشته یک هزار و 775 نفر جویای کار در این شهرستان بوده اند که از این تعداد 626 نفر مشغول کار شدند همچنین در سال گذشته 400 دادخواست به این اداره کل ارسال شده است که نزدیک به 65 درصد از دادخواست ها در خصوص اخراج کارگران بوده است.

نرخ بیکاری در دامغان بیش از 17 درصد است

محمدرضا البرزی گفت: نرخ بیکاری در شهرستان دامغان بیش از 17 درصد است و این امر خانواده ها به ویژه جوانان این شهرستان را دچار مشکل کرده است.

فرماندار دامغان در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: مهمترین معضلی که دستگاه های اجرایی شهرستان با آن مواجه هستند، بالابودن نرخ بیکاری است.

وی با تاکید بر اینکه باید برای رفع مشکل بیکاری در این شهرستان سرمایه گذاری شود، گفت: با ایجاد اشتغال می توان نرخ بیکاری را کاهش داد.

وی با بیان اینکه در سفر هیئت دولت به استان سمنان، شهرستان دامغان به عنوان شهرستان کمتر توسعه یافته عنوان شده بود، گفت: مسئولان گذشته استان و شهرستان باید در خصوص علت عدم توسعه یافتگی شهرستان پاسخگو باشند.

البرزی با اشاره به اینکه اتحاد و همدلی در بین مسئولان برای رفع مشکل بیکاری وجود دارد، گفت: برای تامین آب واحدهای صنعتی شهرستان دامغان تلاشهایی صورت گرفته که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

هیچ یک از شهرهای استان آمار بیکاری دامغان را ندارند

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در دامغان نزدیک 20 درصد است که باید برای ایجاد اشتغال برنامه ریزی شود.

حجت الاسلام حسن ملک محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: نرخ بیکاری بر اساس آمار نزدیک به 20 درصد است که هیچ یک از شهرهای دیگر استان این آمار را ندارند.

وی با بیان اینکه بالا بودن نرخ بیکاری در این شهرستان هشداری به مسئولان است، گفت: جای تاسف است که ما امروز شاهد این رقم آمار بیکاری در دامغان باشیم.

به گفته وی، با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت و تصویب نهایی آن در مجلس در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در دامغان شاهد ایجاد فرصتهای شغلی و پایین آوردن نرخ بیکاری در این شهرستان هستیم.

تشکیل شورای توسعه شرق استان سمنان بهترین راه رفع عقب ماندگی است

نماینده مردم شاهرود در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تشکیل شورای توسعه شرق استان بهترین راه حل برون رفت از مشکلات و رفع عقب ماندگی شرق استان سمنان است.

کاظم جلالی اظهار داشت: برای همگان مشهود و آشکار است که در شرق استان دارای عقب ماندگی های فراوان بوده و این عقب ماندگی ها شهرهای دامغان و شاهرود را سالیان سال است که رنج می دهد.

وی خاطرنشان کرد: باید دو شهر دامغان و شاهرود حرکت توسعه و آبادانی را با هم آغاز کنند و در جهت حل مشکلاتی که دارند گام بردارند.

مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس مهمترین معضل و مشکل شرق استان سمنان را بیکاری عنوان کرد و افزود: با توجه به عدم سرمایه گذاری و بالا بودن آمار نرخ بیکاری در این دو شهرستان، اساسی ترین و مهمترین مشکلات استان مربوط به این شهرستانها است.

جلالی با تقدیر از نقش مدیریت استاندار سمنان، گفت: استاندار سمنان به کل استان نگاهی عدالتخواهانه دارد و برای وی غرب و شرق استان یکسان است.

با توجه به نرخ بیکاری استان سمنان و افزایش بیش از دو برابر نرخ بیکاری در شهرستان دامغان جای تامل است که چرا باید نرخ بیکاری در یکی از شهرستانهای استان افزایش زیادی با استان داشته باشد در حالی که استان سمنان از نظر نرخ بیکاری جزو 10 استان کشور در کاهش نرخ بیکاری بوده است که نگاه ویژه مسئولان به این امر در دامغان نیز ضروری به نظر می رسد.

در حالیکه نرخ بیکاری در دامغان به نسبت نرخ بیکاری کل استان سمنان بالاتر است، هیئت دولت در سفر به شهرستان دامغان با ارائه تسهیلات ویژه معافیت مالیاتی 10 ساله سرمایه گذاران بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در این شهر یاری کرده است تا شاهد کاهش نرخ بیکاری در این شهرستان باشیم.

نکته قابل توجه دیگر این است که دولت در سه سال فعالیت خود، بیش از ۲۹ هزار فرصت شغلی پایدار در استان سمنان ایجاد کرده است این در حالیست که ۴۷ درصد جویندگان کار در این استان غیربومی هستند پس ضروری است تا مسئولان ضمن رعایت ایجاد اشتغال در شهرستانهای استان ضمن کاهش نرخ بیکاری در توسعه متوازن شهرها نقش بیشتری ایفا کنند.