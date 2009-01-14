خانه خدا معطر شد/ انتقاد شدید از سکوت طنطاوی مقابل فجایع غزه

خطیب مسجدالاقصی گفت: صهیونیستها دیروز برای دومین جمعه پیاپی مانع اقامه نماز هزاران نمازگزار در مسجدالاقصی شده و به شهروندان کمتر از 50 سال اجازه ورود ندادند.

صهیونیستها از ورود افراد زیر 50 سال به مسجدالاقصی جلوگیری کردند

شیخ عکرمه صبری خطیب مسجدالاقصی ضمن محکوم کردن اشغالگران اظهار داشت: این اقدام با آزادی عبادت و با حقوق اساسی انسان در تعارض است. در هیچ یک از کشورهای جهان سن نمازگزار و یا فرد عبادت کننده را برای ورود به اماکن عبادی آنها مشخص و معین نمی کنند. شهر قدس همچنان در اشغال به سر می برد و این فعالیتها در راستای تصمیمات عملی رژیم اشغالگرجهت یهودی سازی قدس به شمار می رود.

انتقاد شدید علمای الازهر از سکوت طنطاوی در مقابل فجایع غزه

جبهه علمای الازهر طی بیانیه‌ای با انتقاد شدید از بی‌تفاوتی شیخ الازهر در مقابل کشتارهای مداوم صهیونیستها در غزه، تأکید کرد: رسانه‌های عربی در انعکاس فجایع غزه جانبدارانه و به نفع اسرائیل عمل می‌کنند .

جبهه علمای الازهر طی این بیانیه خواستار حمایت و یاری ملت بی دفاع و شهروندان بی گناه فلسطین شده و ضمن دعوت به جهاد، مسلمانان را تشویق کردند در حمایت از مظلومان فلسطین کوتاهی نکنند.

جبهه علمای الازهر با اشاره به اینکه رسانه های رسمی عربی در حق ملت فلسطین ظلم و ستم کرده و رفتار تبعیض آمیزی دارند، طمع مسئولان کشورها را در محاصره غزه نشانه حرص بر دنیا خواندند. این تصاویر نشانه عدم یاری و تنها گذاشن ملت فلسطین در غزه است که هیچ عذر و بهانه ای در مورد آن قابل قبول نیست .

فاجعه غزه نقطه سیاهی در تاریخ بشریت است

علی جمعه با اشاره به اینکه کشتار مردم بی‌فاع فلسطین در طول تاریخ بی‌سابقه است، این تعرضات را نقطه سیاهی در تاریخ بشریت خواند . دکتر علی جمعه مفتی اعظم مصر اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل به منظور دستیابی به اهداف پلید خود از هیچ کاری کوتاهی نمی کنند و شهروندان فلسطینی را گروه گروه از بین می برند. کشتار این چنینی مردم بی سابقه بوده است، به طوریکه حتی جباران، ستمگران و ظالمان نیز در طول تاریخ آن را مرتکب نشده اند.

علی جمعه اقدام صهیونیستها را نسل کشی جدید خواند و افزود: این تعرضات نقطه سیاهی در تاریخ بشریت به شمار می رود که سابقه تاریخی نداشته است.

ارسال کمکهای غذایی و پزشکی برای شهروندان غزه

صندوق کمک به ملت فلسطین کمکهای غذایی و پزشکی خود را برای شهروندان بی‌دفاع غزه ارسال کرد. این کمکها که به سرعت برای آنها ارسال شده، شامل انواع مواد غذایی، انواع داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی بوده که گامی جهت حمایت از مردم بی دفاع فلسطین است.

پس از برگزاری اجلاس سران کشورهای عربی طی اکتبر سال 2000 در قاهره این صندوق به منظور حمایت از مسلمانان و شهروندان مظلوم و بی دفاع فلسطین تأسیس شد تا به آنها کمکهای ویژه ای در بخشهای آموزشی، بهداشتی، کشاورزی و عمران شود. 14 کشور در این صندق عضویت دارند.

مهمترین نتیجه بحرانهای اقتصادی جهان توجه به اقتصاد اسلامی است

شرکت‌کنندگان طی برگزاری نهمین همایش بین‌المللی مؤسسات مالی اسلامی در کویت مهمترین نتایج بحرانهای مالی کنونی را اهتمام به اقتصاد اسلامی خواندند که باید مورد حمایت قرار گرفته و بر اساس آن برنامه‌ریزی و فعالیت شود. نهمین همایش مؤسسات مالی اسلامی از دیروز 22 دی ماه در کویت آغاز شد، محمد فوزان معاون مدیر کل بخش بانکی سرمایه گذاری کویت اظهار داشت: از مهمترین نتایجی که بحرانهای مالی کنونی به همراه داشته است و بازارهای جهانی به آن رسیده‌اند، توجه به تولیدات و خدمات مالی اسلامی به صورت کلی و اقتصاد اسلامی به صورت خاص است که نشانه توجه و اهتمام جهان به استفاده از آن به منظور کاهش بحران و خطرات مالی است.

وی با اشاره به اینکه بخش بانک اسلامی ملزم به رعایت معیارهای شرعی است، تصریح کرد: اقتصاد کشورهای دیگر نیز باید از اقتصاد اسلامی حمایت و بر اساس آن برنامه‌ریزی و فعالیت کنند تا از بحران رهایی یابند.

دیگر شرکت‌کنندگان در این همایش فعالیتهای مالی اسلامی را بخشی از بافت مالی جهانی خواندند که ریشه بحرانهای مالی کنونی در قطع ارتباط با بخشهای اقتصاد اسلامی است. شرکت‌کنندگان در این همایش خواستار بازنگری قوانین و دستگاههای مالی و تلاش برای حمایت از مؤسسات مالی اسلامی شدند و از مؤسسات مالی اسلامی نیز خواستند تا به سؤالات شوراهای شرعی پاسخ دهند.

نهمین همایش بین‌المللی مؤسسات مالی اسلامی طی روزها 11 و 12 ژانویه ( 22 و 23 دی) در کویت برگزار می‌شود تا جدیدترین استراتژیها به منظور خدمت‌رسانی بر اساس شریعت اسلام بررسی می‌شود.

ترجمه راه ورود به گفتگوی تمدنها و فرهنگها است

مرکز ملی ترجمه و مجمع علوم و ادبیات و هنرهای "بیت الحکمه" تونس با تأکید بر اینکه ترجمه راه ورود به گفتگوی تمدنها است، اعلام کرد: ترجمه در شناخت تمدنها و فرهنگهای مختلف نقش اساسی ایفا می‌کند. مرکز ملی ترجمه و مجمع علوم و ادبیات و هنرهای "بیت الحکمه" تونس به ترجمه در زمینه‌های مختلف فکری، ادبی و هنری به زبانهای مختلف پرداخته است.

این اقدام به منظور توسعه فعالیتهای علمی و تکنولوژی در راستای آشنایی با کشورهای مختلف، زبانها، تمدنها و فرهنگهای متعدد به شمار می‌رود که در این میان سعی در برگزاری همایشها، نمایشگاههای بین المللی و ترجمه کتابهای متعدد ادبی، اندیشه ای، دینی، فرهنگی، تاریخی و پژوهشهای مختلف شده است.

30 درصد ترجمه‌های مرکز مذکور در زمینه فلسفه، ادبیات، تاریخ و به‌ویژه علوم انسانی هستند که شاهکارهای این علوم به زبانهای آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی، ژاپنی و فرانسوی ترجمه و از این زبانها به زبان عربی برگردانده شدند.

عطر گلاب کاشان در خانه خدا ‌پیچید

خانه خدا دوشنبه 15 محرم با آب زمزم شسته و با گلاب کاشان معطر ‌شد. داخل خانه خدا با آب زمزم و گلاب کاشان و همچنین با انواع بخورها و بهترین خوشبو کننده ها شسته و معطر و دیوارهای داخلی آن نیز با انواع پارچه های معطر غبارروبی شد.

این کار از صبح بسیار زود با حضور رئیس امور مسجدالحرام و مسجدالنبی، دیپلماتهای کشورهای اسلامی و عربی، تعدادی از اندیشمندان، وزیران، پرده دار و گروهی از شهروندان عربستان انجام شد.

هنگامی که حضرت محمد (ص) مکه را فتح کرد، به یارانش دستور داد وارد کعبه شده و آن را علاوه بر پاک کردن از بتها از هرگونه کثیفی و آلودگی دور کنند، از این رو هر ساله شستشوی خانه خدا با یادآوری سنت حسنه پیامبر اسلام انجام می شود.

شستشوی خانه خدا دوبار در سال انجام می شود، که یک بار آن در آغاز ماه شعبان و بار دیگر در ماه ذیحجه است.

اما سال گذشته در پی اشتباه عربستان در تعیین ماه قمری و عدم رؤیت هلال ماه ذیحجه، روز اول را دوم ذیحجه اعلام کرد و چون هر سال در اولین روز ماه ذیحجه خانه خدا شسته می شد، این کار به زمانی دیگر موکول و 15 محرم به جای اول ذیحجه انتخاب شد. امسال نیز به تبعیت از سال گذشته شستشوی خانه خدا به جای اول ذیحجه روز دوشنبه 15 محرم ( 23 دی) انجام گرفت.

مکانهای جعلی عربستان شناسایی می‌شوند

شورای امر به معروف و نهی از منکر عربستان با ادعای اشاعه خرافات برخی اماکن تاریخی و دینی این کشور، خواستار تغییر نام و یا تخریب آنها شد. شیخ احمد غامدی رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مکه در عربستان خواستار قرار دادن پرده و مانعی بر روی برخی از اماکن مانند کوه رحمه و کوه ثور شد و گفت: برخی از قبرستانها نیز باید بسته و یا تغییر نام دهند. مرقد معلاة، قبر میمونه و قبر حواء از جمله این اماکن هستند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در بیشتر روایات تاریخی آمده حوا و آدم در جده هبوط کرده اند، اما در تشخیص محل دفن آنها اختلاف وجود دارد. بنابراین محلی که به مرقد حوا نام گرفته صحیح نبوده و باید به سرعت نام آن تغییر کند.

این شورا با اشاره به اینکه برخی از این کوهها ( نور، ثور و رحمة) از نظر تاریخی هیچ جایگاه دینی و تاریخی ندارند، تصریح کرد: برخی از شرکتهای سودجو به منظور کسب درآمد، مردم را به این کوههای صعب العبور می برند تا آنها در این اماکن عکسهای یادگاری بیندازند حال آنکه این شرکتها اشاعه دهنده خرافات هستند و کوهها باید پوشانده شوند. به طور مثال پیامبر اسلام در کوه رحمة نایستاد بلکه در کوه عرفه توقف کرد که نباید با همدیگر اشتباه شود.

وی با تأکید بر اینکه برخی از این قبرستانها نیز باید در تمام مدت بسته شوند و به کسی اجازه ورود ندهند، یادآور شد: قبر میمونه دختر حارث از نظر تاریخی هنوز اثبات نشده که مردم به آن تمسک می جویند پس بهتر است از این مکان به منظور انجام کارهای عام المنفعه استفاده کرد.

وی اماکن دیگر را که باید تغییر نام داده و یا تخریب شوند، اینگونه اعلام کرد: مسجد الرحمه که به اعتقاد اشتباه برخیها مسجد حضرت فاطمه (س) است، قبر آمنه بنت وهب در منطقه ابواء شمال مکه که برخیها معتقدند قبر مادر حضرت محمد (ص)است، حال آنکه کسی در آن دفن نشده پس باید در فاصله 6 کیلومتری آن پرده ای آهنی نصب شود تا کسی به آن وارد نشود. راهکار رفع بحران از این اماکن بستن آنها یا معرفی صحیح آنها از طریق برنامه های تلویزیونی است که با حمایت و نظارت امور اسلامی صورت گیرد و از رفت و آمد افراد و اتومبیلها به این اماکن نیز جلوگیری به عمل آید.

درخواست مجازات برای فتوا دهنده‌های غیررسمی مصر

یکی از اعضای پارلمان مصر خواستار مجازات کسانی شد که بدون اجازه دستگاههای رسمی از طریق رسانه‌های گروهی فتوا می‌دهند. این عضو پارلمان مصر پیشنهاد خود را به کمیته پیشنهادات و شکایات پارلمان ارائه کرد و در آن خواستار مجازات حبس به مدت 1 تا 3 سال برای کسانی شد که بدون اجازه از دستگاههای رسمی در رسانه‌های گروهی به‌ویژه شبکه‌های ماهواره ای فتوا صادر می‌کنند.

دکتر مصطفی شکعه عضو مجمع مطالعات اسلامی الازهر با جانبداری از این پیشنهاد خواستار قانونی شدن آن شد و اظهار داشت: بیشتر فتواهای عجیب از سوی شبکه های ماهواره ای و یا پایگاههای اینترنتی شنیده می شوند. این فتواها چه تعمدی و چه غیرتعمدی منجر به برانگیخته شدن می شود. من نیز خواستار مجازات هر کسی که بدون مجوز از سوی مؤسسه دینی رسمی و یا مجمع مطالعات الازهر فتوا می دهد، هستم. این مجازات فرقی نمی کند حتی اگر فرد دکتر هم باشد دچار اشتباه و لغزش شده، پس باید مجازات شود.

دکتر محمد ابولیله رئیس بخش مطالعات اسلامی زبان انگلیسی با اشاره ضرورت تجدید نظر در مورد این پیشنهاد، تصریح کرد: تعیین مجازات فتوا دهنده باید از سوی مؤسسه دینی الازهر و در رأس آن مجمع مطالعات اسلامی و یا دارالفتوای مصر انجام گیرد و نیازی نیست که پارلمان مصر در این خصوص مجازاتی تعیین کند. مسئله فتوا مسئله ای است که نیاز به اطلاع رسانی دارد و باید آگاهی دهی در این زمینه صورت گیرد. بنابراین بهره گیری از این قوانین در مواجهه با این مسائل غیرعاقلانه است، زیرا به ایجاد مشکلات بسیار دیگر در این زمینه دامن می زند و نیاز مسلمانان از فتوا یا موعظه های دینی در زمان مناسب برآورده نمی شود.

"قدس" جایگاهی مهم در تفکر اسلامی دارد

در پی برگزاری مراسمی به مناسبت انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009، محقق سوریه‌ای در دمشق با اشاره به اینکه نام قدیم قدس "اورسلام" به معنای شهر صلح بوده، گفت: وجود مسجدالاقصی در قدس به عنوان نخستین قبله نشان از جایگاه قدس دارد.

دکتر عفیف بهنسی مؤلف و محقق سوری ضمن تبریک به مناسبت انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 در مرکز معماری و میراث سوریه سخنرانی و فیلمی مستند و تاریخی از این شهر طی دورانهای مختلف به همراه اسناد و مدارک ارائه کرد. اسناد و مدارک و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قدس دارای هویت فرهنگی و اسلامی است، آثار و تاریخ به‌جامانده از آن این موضوع را اثبات می‌کند. این مستندات به جا مانده که اینک در کتابخانه‌ها نگهداری می‌شوند همه شواهدی بر تاریخ غنی و فرهنگ و تمدن قدس هستند.

انتخاب قدس به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 فرصتی برای تثبیت و تحکیم طرحهای فرهنگی در فلسطین به شمار می‌رود تا از هویت و فرهنگ قدس حمایت و حفاظت شود. در این سال سعی بر این است تا مرحله جدیدی از روند فرهنگی و تمدنی فلسطین نشان داده شود و کشورهای دیگر با فرهنگ و تمدن قدس و مسجدالاقصی آشنا شوند. وزیران فرهنگی عرب پس از الجزیره و دمشق در سالهای 2007 و 2008، قدس شهر مقدس مسلمانان را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 انتخاب کردند.

یمن مراسم پایتخت فرهنگی قدس در سال 2009 را برگزار می‌کند

یمن به منظور حمایت از فرهنگ و تمدن اسلام مراسم ویژه "قدس؛ پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009" را برگزار می‌کند. اداره ها و شرکتهای مختلف یمن به منظور برگزاری مراسم ویژه برای قدس پایتخت فرهنگی جهان عرب در سال 2009 و همبستگی و انسجام با ملت فلسطین برنامه ها و مراسم مختلفی در این کشور برگزار می کند.

هدف از برگزاری این اقدام بررسی اشکال و ابعاد جدید معرفی قدس به جهان و اهتمام به مسئله قدس و مسجدالاقصی و توجه به فرهنگ و تمدن اسلام عنوان شده است. با توجه به اینکه در شهر قدس کتابخانه، دستنوشته ها و مؤسسات فرهنگی بسیاری وجود دارد که نیاز به حمایت و ساماندهی دارند این اقدام در راستای اهتمام به فرهنگ اسلامی و حمایت از آن در مقابله با صهیونیستها انجام می گیرد تا از تخریب جلوگیری شود.

همایش مؤسسات مالی اسلامی در کویت برگزار ‌شد

نهمین همایش بین‌المللی مؤسسات مالی اسلامی به‌منظور مبارزه با بحرانهای مالی جهانی 11 و 12 ژانویه ( 22 و 23 دی) در کویت برگزار ‌شد. نهمین همایش بین المللی مؤسسات مالی اسلامی از سوی شرکت ارنست اند یونگ برگزار می شود و طی آن جدیدترین استراتژیها به منظور خدمت رسانی بر اساس شریعت اسلام مورد توجه قرار گرفت.

این شرکت مجموعه ای از خدمات مالی اسلامی در بحرین به عنوان مرکز اصلی را تأسیس و در کویت نیز برای فعالیتهای کشورهای خاورمیانه و برآورده کردن نیازهای کشورهای اسلامی دفتری راه اندازی کرد. فعالیتهای این مجموعه بر اساس احکام شریعت اسلام بوده و به منظور توسعه آینده صنعت مالی اسلامی راهکارهایی ارائه می کند تا معیارها، مفاهیم و دستگاههای مورد استفاده در صنعت مالی اسلامی توسعه و گسترش یابند.

زبان و فرهنگ در جهان متغیر در عربستان بررسی می‌شود

همایش "زبان و فرهنگ در جهان متغیر" با هدف بررسی زبان، فرهنگ و تمدن اسلام اواخر اسفندماه در عربستان برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این همایش اهتمام به زبان عربی به عنوان زبان دین اسلام وقرآن، تحقق رسالت اسلام، خدمت رسانی به دین اسلام عنوان شده است.

اطلاع رسانی و تعمیق بیداری علمی با تحقیقات گسترده در حوزه علوم انسانی به ویژه زبان و فرهنگ اسلامی از موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می روند. طی این همایش که از سوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملک عبدالعزیز عربستان برگزار می شود، شرکت کنندگان از کشورهای مختلف عربی و غیر عربی به منظور تأکید بر رسالت اسلام مشارکت می‌کنند.

جایگاه فتوا در رسانه‌های گروهی بررسی می‌شود

جایگاه فتوا در رسانه‌های گروهی طی همایش "فتوا و ضوابط آن" از سوی مجمع فقه اسلامی از شنبه 20 محرم ( 28 دی) در عربستان برگزار می‌شود. با توجه به اهمیت فتوا در زندگی مسلمانان، تأثیر آن در جوامع اسلامی و بهره گیری از آن بر اساس شریعت اسلام، همایش بین‌المللی "فتوا و ضوابط آن" از سوی مجمع فقه اسلامی در مقر انجمن جهانی مسلمانان با حمایت پادشاه عربستان برگزار می‌شود تا مشکلاتی که فتوا در این عصر با آن مواجه است از بین برود.

این همایش در راستای ترویج مسائل خرافی چون تسخیر جن، سحر و جادو از سوی برخی از شبکه های ماهواره ای، رسانه ها، اینترنت و مطبوعات برگزار می‌شود. برخی از کارشناسان مسائل مختلف که در زمینه فتوا تخصصی ندارند، در شبکه‌های ماهواره‌ای به صدور فتوا می‌پردازند، در حالی که صدور فتوا نیازمند شرایط و ضوابطی ویژه است.

اهمیت رویارویی با مشکلات عصر، تغییر فتوا، فتواهای نادرست و خطرناک، تنظیم احکام فتوا، شرایط فتوا از سوی رسانه‌های گروهی و ماهواره‌ها از موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می‌روند. این همایش با مشارکت فقها، علما، استادان فقه دانشگاههای اسلامی و اعضای مجمع فقهی برگزار می‌شود.

همایش "گرایش به تجدد و اصلاح اندیشه اسلامی" برگزار می‌شود

همایش "گرایش به تجدد و اصلاح اندیشه اسلامی" با هدف قرائت جدید تجدد و اصلاح در جهان اسلام طی دو قرن اخیر از 19 تا 21 ژانویه ( 30 دی تا 2 بهمن) در مصر برگزار می‌شود. همایش "گرایش به تجدد و اصلاح اندیشه اسلامی معاصر" با هدف بررسی تأثیر نوآوری بر اصلاح اندیشه اسلامی معاصر و دستبابی به تبلور اساسی اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

این همایش گامی جهت گرایش عمومی به توسعه فکری و اندیشه‌ای است و تنوع افکار، دامنه جغرافیایی، وحدت و مشارکت فعالانه در ساخت آینده امت طی آن مورد توجه قرار می‌گیرند. مکاتب تجدد و اصلاح، تجدد و معضل و چالش تمدن، تجدد و اصلاح میان آینده و حال، قرائت جدید از خطابه های اسلامی معاصر از محورهای این همایش به شمار می‌روند.