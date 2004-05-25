شيراك خواستار گفتگوهاي بيشتر در باره قطعنامه عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر شيراك امروز اعلام كرد : ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در يك تماس تلفني به جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا گفت كه بايد در سي ژوئن انتقال واقعي قدرت به مردم عراق انجام شود .

خبرگزاري فرانسه افزود : در اين مكالمه تلفني صحبتي از خواسته فرانسه براي تغيير پيش نويس قطعنامه عراق كه روز گذشته از سوي آمريكا و انگليس به پانزده عضو شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد به ميان نيامد .