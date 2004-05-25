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۵ خرداد ۱۳۸۳، ۱۹:۰۰

درتماس تلفني با بوش

شيراك خواستار گفتگوهاي بيشتر در باره قطعنامه عراق شد

ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه امروز اعلام كرد : پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس كه طرح كلي واگذاري قدرت به يك دولت موقت در عراق را عنوان كرده است داراي برخي ابعاد مثبت بوده اما نياز مند گفتگو هاي بيشتر است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دفتر شيراك امروز اعلام كرد : ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه در يك تماس تلفني به جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا گفت كه بايد در سي ژوئن انتقال واقعي قدرت به مردم عراق انجام شود .
خبرگزاري فرانسه افزود : در اين مكالمه تلفني  صحبتي از خواسته فرانسه براي  تغيير پيش نويس قطعنامه عراق كه روز گذشته از سوي آمريكا و انگليس به پانزده عضو شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد به ميان نيامد .

کد مطلب 81641

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