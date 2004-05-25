شناسايي320 اثرفرهنگي و تاريخي در استان قم

به گزارش خبرنگار مهردرقم ، عرب ، مديركل سازمان ميراث فرهنگي اين استان قم درآخرين روز‌ازهفتة ميراث فرهنگي اعلام كرد: استان قم با وجود فعاليت‌هاي مؤثر در شناسايي آثار فرهنگي، متأسفانه در آخرين رتبه كشور است كه مهمترين دليل آن كوچكي استان از نظروسعت مي‌باشد.

وي به شناسايي برخي ازآثارفرهنگي دراستان مانند قلعة سنگي واسون درنيزار، امام زادگان طيب وطاهردرجاده سراجه ، امامزاده بي‌بي شريفه ‌خاتون درروستاي نويس اشاره كرد وگفت: كارشناسان ميراث فرهنگي هم اكنون دراستان درحال مطالعه وشناسايي وجود ابنيه وادوات تاريخي فرهنگي مي‌باشند.

وي با بازگشايي باغ گنبد سبزدرروبه روي گلزار شهدا اشاره كرد و گفت: دراين باغ كه قدمت آن به قرن هشتم وبه دوره ايلخانيان باز مي‌گردد مقابرفرمانرواهاي قم وجود دارد.

عرب با اشاره به اختصاص يك ميليارد ريال ازسوي سازمان ميراث فرهنگي كشوربراي تجهيزموزه مردم شناسي گفت : ازمحل اعتبارات استاني منزلي مسكوني با 1000 متر مساحت وبا مبلغ يكصد و60 ميليون تومان خريداري شده است و اميدواريم با مساعدت بيشتراستانداري وسازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استان موزه مردم‌شناسي قم تا پايان سال 84 افتتاح گردد.

مديرميراث فرهنگي استان درپايان هزينة جمع ‌آوري اشيا وادوات مردم شناس، ساخت مانكن‌هاي مورد نياز وجمع‌آوري سنت‌هاي بومي قم را قابل توجه عنوان كرد و گفت: درزمينه افتتاح اين موزه، پژوهشكده مردم شناسي ومعاونت معرفي وآموزش سازمان ميراث فرهنگي تاكنون اقدامات خوبي را درخصوص راه‌ اندازي اين موزه داشته ‌اند.

کد مطلب 81643