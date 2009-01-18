شش میهمان خارجی جشنواره تجسمی فجر مشخص شدند

غلامعلی طاهری در این باره به خبرنگار مهر گفت: برای حضور در بخش همایش نخستین جشنواره تجسمی فجر 11 هنرمند و پژوهشگر اعلام آمادگی کردند که تاکنون موضوع سخنرانی و حضور شش نفر در بخش همایش مشخص شده است. همچنین پنج میهمان ویژه به جشنواره دعوت شدهاند که مراحل مقدماتی سفرشان در حال انجام است.
وی درباره سخنرانان خارجی جشنواره گفت: ویلی مارشال استون کینگ درباره معنویت و خلاقیت در رسانه بودن شعر و سینما، خانم آلیز لومباردینه درباره نقاشیهای جنگ هنرمندان ایران و مکزیک، هلن موسار درباره مسائل و نقوش هنر نساجی معاصر ایران، جان مکدونالد درباره آثار نقاشی دیگو ریورا نقاش مکزیکی، زوجا بوجیک درباره ادراک هویت و اورلیخ مارزول گلریچ درباره نقاشی دیواری تهران از نگاه یک خارجی مردمشناس سخنرانی خواهند کرد.
طاهری در پایان گفت: همچنین سیدنی پویول از مرکز بینالمللی هنرهای تجسمی، محمد دیاب و دومینیک موریس از انستیتو دوموند عرب، پائولو بارتا دبیر دوسالانه بینالمللی ونیز و نماینده موزه مردمشناسی روسیه میهمانان ویژه جشنواره تجسمی فجر هستند.
نخستین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر از 12 بهمن تا 12 اسفند در در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران و مجموعه فرهنگی هنری انقلاب اسلامی ـ برج آزادی برگزار میشود.
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