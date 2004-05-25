نويد كيا شش ماه ديگر باز مي گردد

عباس رمضاني سرپرست تيم فوتبال سپاهان اصفهان با بيان مطلب فوق افزود: درحال حاضرپزشكان متخصص به سرپرستي دكتر ابراهيميان مشغول مشورت ورايزني درخصوص نحوه درمان نويد كيا هستند كه به احتمال فراوان عمل جراحي تنها چاره كارخواهد بود.

وي ادامه داد: مساله اصلي دراين زمينه مراقبتهاي بعد ازعمل است كه مي تواند درسرعت بخشيدن به بهبودي موثرباشد. درهمين زمينه صلاح را درآن ديديم كه درايران جراحي ومراقبتهاي بعد ازعمل صورت بگيرد، چون اعتقاد داريم هم پزشكان توانا وحاذقي دركشور هستند كه مي توانند دراين زمينه به نويد كيا كمك نمايند ونيزگذران دوران نقاهت درايران با توجه به مسايل روحي وعاطفي مي تواند زمينه بازگشت زودتراورا به ميادين فوتبال فراهم آورد. با اين وجود حداقل شش ماه طول خواهد كشيد تا نويد كيا بتوانند براي فوتبال كردن به ميدان برود وتا آن زمان بايد صبركرد.

رمضاني درخصوص بازيكنان جايگزين نويد كيا تصريح كرد: درحال حاضرلئون استپانيان، سهيل كرمي ونيز سعيد رمضاني دراين پست انجام وظيفه مي كنند. گرچه حضور نويد كيا درميانه ميدان سپاهان براي هر تيمي مغتنم است، اما اين بازيكنان نيز تمام تلاش خود را بكار بسته اند تا دربرنامه هاي خط هافبك ما خللي وارد نشود.

سرپرست سپاهان در مورد آخرين وضعيت فرهاد كاظمي سرمربي اين تيم نيز اظهارداشت: هيات مديره باشگاه سپاهان ازايشان خواسته تا برنامه كاري يكسال آينده را ارايه نمايد كه آقاي كاظمي نيزليست بازيكنان مورد نظر وهمچنين برنامه هاي خود را ارايه كرده اما ازباشگاه فرصت خواسته تا درپايان رقابتهاي جام حذفي درخصوص ماندن يا رفتن تصميم بگيرد.

وي همچنين درمورد شايعات پيوستن كاظمي به تيم پگاه گفت: اين قبيل مسايل درزمان فصل نقل وانتقالات مطرح مي شود ونبايد زياد به آن توجه كرد. آقاي كاظمي براي سربلندي سپاهان زحمات زيادي را متحمل شده ودرحال حاضرنيزتلاش دارد تا دررقابتهاي جام حذفي سپاهان را به افتخارتازه اي نائل نمايد وبه نظرنمي رسد طرح اينگونه مسايل دراين مقطع ازكاردرستي باشد.