علی‌اکبر اشعری در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر این خبر گفت: ما در کتابخانه ملی مانند همه دستگاههای فرهنگی و آموزشی دیگر برنامه‌هایی را برای دهه فجر آماده کرده ایم. برخی از این برنامه‌ها از پیش برنامه‌ریزی شده بود و با کوتاه ‌شدن زمانشان بهره‌برداری از آنها را به دهه فجر منتقل کردیم و برخی دیگر فعالیتهای ویژه ما برای بزرگداشت سی‌امین سال پیروز انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه‌های ما افتتاح پایگاه مجازی "حرم"(حافظه رقومی ملی) است که فاز اول این طرح که بخش قابل توجهی از کتب خطی و نادر کتابخانه ملی و همچنین نشریات موجود در کتابخانه ملی به صورت تمام متن بر روی آن قرار داده می‌شود در دهه فجر افتتاح می‌شود.

افتتاح بخش کودک و نوجوان سایت کتابخانه ملی

معاون رئیس جمهور افزود: علاوه بر آن در تلاشیم تا بخش کودکان و نوجوانان سایت کتابخانه ملی هم در همین ایام به بهره برداری برسد.

وی در مورد برنامه‌های ویژه کتابخانه ملی به مناسبت بزرگداشت سی‌امین سال پیروزی انقلاب گفت: از جمله برنامه‌های در داخال کشور برپایی نمایشگاه "اسناد انقلاب اسلامی" است که در ساختمان گنجینه برپا می‌‌شود. همچنین جشنواره‌ای را با همکاری سازمان صدا و سیما تحت عنوان جشنواره "خاطره‌ها" تدارک دیده‌ایم که طی فراخوانی از مردم درخواست شده است تا خاطرات خود از روزهای پیروزی انقلاب اسلامی را برای پخش در این برنامه ارسال کنند.

نمایشگاه تابلوهای نفیس خط و نقاشی

اشعری افزود: همچنین در ساختمان کتابخانه ملی چندین نمایشگاه برپا می‌شود که از جمله آنها می‌توان به نمایشگاه عکسهای انقلاب، نمایشگاه کتابهایی که بعد از پیروزی انقلاب تا به حال به عنوان کتاب سال برگزیده شده اند و نمایشگاه مجموعه‌هایی که به کتابخانه ملی اهدا شده است شاره کرد.

به گفته این مدیر فرهنگی درکنار نمایشگاه تابلوهای نفیس خط و نقاشی که در اختیار کتابخانه ملی قرار دارد در مراسمی نمادین از اهدا کنندگان آثار خطی و نادر به کتابخانه ملی تقدیر می‌شود.

وی ادامه داد: شاید قریب به هزار نسخه از آثاری که در گنجینه نسخ خطی کتابخانه ملی وجود دارند موارد اهدایی مردم هستند.

برگزاری مراسم "شب ایرانی"

رئیس کتابخانه ملی در مورد دیگر برنامه‌های این نهاد که به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب برگزار می‌شود گفت: هر سال برگزیدگان خارجی کتاب سال را به کتابخانه ملی دعوت می‌کنیم که هم بازدیدی داشته باشند و هم با یکدیگر تعامل و گفتگو داشته باشیم. امسال به دلیل تقارن با سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه کمی مفصل‌تر و تحت عنوان "شب ایرانی" برگزار می‌شود. در این برنامه برگزیدگان خارجی کتاب سال در برنامه‌ای یکروزه با این مکان آشنا می‌شوند.

اشعری در پایان گفت: برنامه‌هایی هم برای خارج از کشور تدارک دیده شده است. به عنوان نمونه صفحاتی از آثار مهمی را که در کتابخانه ملی موجود است عکسبرداری کرده ایم و به صورت یک مجموعه برای برخی از کشورهای خارجی فرستاده‌ایم تا در کتابخانه‌های کشورهای خودشان نمایشگاهی از کتابها و نسخ خطی ایرانی به نمایش بگذارند.