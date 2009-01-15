کاهش 39 درصدی تعداد پرونده های قاچاق کالا در خراسان جنوبی

احمد محمد نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، تعداد پرونده های کالای قاچاق تشکیل شده در خراسان جنوبی را طی نه ماهه نخست سال جاری بالغ بر دو هزار و611 فقره پرونده عنوان کرد و افزود: ارزش ریالی این پرونده ها بالغ بر 10میلیارد و 797 میلیون و 852 هزار و 546 ریال بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 39 درصد و از لحاظ بهای مال 41 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه نخست سال جاری سهم گمرک بیرجند از کل پرونده های قاچاق متشکله در گمرکات کشور 9.95 درصد بوده است، تصریح کرد: جایگاه گمرک بیرجند به لحاظ تعداد پرونده های متشکله بعد از گمرکات سیستان و بلوچستان، آذرباییجان غربی و خراسان رضوی رتبه چهارم کشوری می باشد.

محمد نیا با اشاره به اینکه بیشترین پرونده های قاچاق کالا مربوط به کالاهای قاچاق ورودی می باشد، اظهار داشت: البسه مستعمل، برنج، لوازم مستعمل خودرو و لوازم صوتی از عمده اقلام قاچاق کالا در استان است.

وی ادامه داد: در نه ماهه نخست سال جاری بالغ بر دو هزار و 610 پرونده مربوط به کالاهای قاچاق ورودی و یک فقره آن صدوری می باشد.

معاون اداری و مالی گمرکات خراسان جنوبی در خصوص روند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا تصریح کرد: چنانچه بهای مال پرونده معادل و یا کمتر از 10 میلیون ریال باشد به نفع دولت ضبط شده و مراتب جهت تعقیب کیفری و استیفاء حقوق دولت به مراجع صالح قضایی معرفی و منعکس می شود.