عمر موسي : گامي جديد در فعاليت هاي مشترك جهان عرب برداشته شد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه تلويزيوني مصر،عمروموسي دبيركل اتحاديه عرب با اشاره به تصميم سران عرب براي اصلاح شوراي اقتصادي واجتماعي وتلاش براي اصلاح ساختارتشكيلات اتحاديه عرب را آغازي براي فعاليتهاي جديد كشورهاي عربي تلقي كرد.

دبيركل اتحاديه عرب افزود: شماري زيادي ازپيشنهادات براي توسعه اتحاديه مطرح شده است تا نقش اين اتحاديه درآينده پررنگ تر شود.

وي تصريح كرد: ما 9 پيشنهاد را دراين خصوص مطرح كرديم و ازجمله اين پيشنهادات تشكيل شوراي مشورتي ويا پارلماني عرب، تشكيل دادگاه عدالت، ايجاد بانك سرمايه گذاري و تشكيل هيات امنيتي براي رسيدگي به موضوعات امنيت ومنطقه اي است.

عمروموسي درباره راي گيري گفت: اتحاديه عرب مبناي راي اكثريت را قبول دارد به گونه اي كه يك روش براي راي گيري وجود دارد وهيچ نهادي، شورا و يا هياتي از اين شيوه خارج نخواهد شد و حتي هياتهاي كاري كه براي اتحاديه فعاليت مي كنند ازاين قاعده مستثني نخواهند بود .