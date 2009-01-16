ارائه شیوه ای جدید در تولید مدارهای الکترونیکی قابل انعطاف

به گزارش خبرگزاری مهر، صفحات سیلیکونی که به عنوان پشتوانه صنعت الکترونیک به شمار می روند از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار نبوده و بسیار ترد و شکننده هستند. به همین دلیل محققان با استفاده از شیوه های جدید سطوح پلیمری قابل ارتجاعی را تولید کرده اند که توانایی کشسانی، پیچش، خمیدگی در هر جهتی را داشته و می توان ریز مدارهای الکترونیکی را بر روی آنها نصب کرد.

با رفع مشکل سطوح سیلیکونی توسط پلیمرها مشکل دیگر بر سر راه این تکنولوژی قرار گرفته است. به این معنی که نصب مدارهای الکتریکی بر روی سطوحی با این میزان از انعطاف پذیری می تواند در شرایط مختلف به عملکرد مدار آسیب رسانده و با قطع اتصالات حیاتی در سیستم الکتریکی دستگاه اختلال ایجاد کند.

این مشکل توسط دانشمندان و مهندسان دانشگاه نورث وسترن و ایلینویز به واسطه تولید مدارهای الکتریکی قابل انعطاف رفع شد. این محققان با استفاده از کابل های باریک برای اتصال ریز قطعات الکترونیکی در سطح قابل انعطاف موفق به جلوگیری از بروز چنین اختلالاتی شدند. این کابلهای باریک قابل انعطاف به شکل S بوده و به راحتی تغییر شکل می دهند و پس از کشیده شدن مجددا به حالت اولیه خود باز می گردد.

به گفته محققان، این شیوه اولین روشی است که به واسطه آن تجهیزات الکترونیکی تا سطح 140 درصد توانایی کشسانی و انعطاف پذیری خواهند داشت.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، این تکنولوژی قابل انعطاف که قابلیت نصب بر روی سطوح فراوانی را دارد می تواند به زودی به صورت نمایشگرهایی که به دور مچ دست بسته می شوند و یا صفحات خورشیدی بر روی بدنه اتومبیل، ساختمانها و پنجره ها و حتی دوربینهایی کوچکی به شکل چشم انسان، در دسترس بشر قرار گیرند.