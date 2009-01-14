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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۰

شمار دامهای موجود در ایلام 7.5 برابر ظرفیت مراتع استان

شمار دامهای موجود در ایلام 7.5 برابر ظرفیت مراتع استان

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون فنی منابع طبیعی استان ایلام گفت: در حال حاضر شمار دامهای موجود در این استان ایلام 7.5 برابر ظرفیت مراتع استان است.

عبدالسلام پیری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: حدود سه میلیون راس دام در استان ایلام وجود دارد که این تعداد دام 7.5 ظرفیت مراتع در استان است و باعث خسارات جبران ناپزیری به مراتع استان ایلام می شود.

وی بیان داشت: دامداران باید در حفظ مراتع و بهسازی آن تلاش کنند زیرا تعادل بین دام و مراتع وجود ندارد و این مسئله باعث پدیده بیایان زایی در استان ایلام می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه 65 هزار هکتار از مراتع استان ایلام ممیزی شده است، خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور ساماندهی مراتع استان ایلام و استفاده از دامداران از مراتع بر اساس زمان انجام شده است.

حدود 78 درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهد.

کد مطلب 816551

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