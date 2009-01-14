طرح بررسی باروری ابرها در کرمان آغاز شده است

مهدی موسوی در گفتگو با مهر اظهار داشت: توافقنامه اعتباری این طرح طی هفته گذشته امضاء شده است و از ابتدای هفته جاری بررسی کارشناسی جهت آغاز طرح شروع شده است.

وی تصریح کرد: میزان بودجه این طرح در توافقنامه 600 میلیون تومان در نظر گرفته شده است که در حال حاضر 330 میلیون به مرکز مطالعات پرداخت شده است.

موسوی افزود: در صورت اختصاص بودجه باقی مانده این طرح ظرف 4ماه آینده در کرمان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: دلیل به تعویق افتادن این طرح نبود ابر باران زای مناسب در استان بوده است که این مشکل در ماه های آذر، دی، بهمن در کرمان برطرف شده است.

وی افزود: در حال حاضر 12 استان متقاضی اجرای این طرح هستند و به دلیل کمبود امکانات این پروژه در کشور با کندی انجام می شود.

