رييس جمهور از تمرين تيمهاي ورزشي اعزامي به بازيهاي المپيك آتن بازديد كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" سيدمحمد خاتمي رئيس جمهورومحسن مهرعليزاده رييس سازمان تربيت بدني به همراه روساي فدراسيونهاي ورزشي مختلف ازجمله فدراسيونهاي جودو، ورزشهاي جانبازان ومعلولين، بوكس وكشتي ازتمرين تيمهاي ورزشي بازديد كرد وبا حضوردر جمع تيمهاي ورزشي با آنان به گفتگو پرداخت.

گفتني است: تا كنون رييس جمهورازتمرين تيم ملي واليبال نشسته جانبازان وتيم ملي جودوبازديد كردند.

"ادامه خبر متعاقبا ارسال خواهد شد."