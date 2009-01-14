به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، میلاد بهرامی عصر چهارشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: این طرح با حضور دو پرنده شناس هلندی در 17 سایت سرشمار یپرندگان کنار آبزی و آبزی استان آغاز شد و هشم بهمن ماه ادامه دارد.

وی اظهار داشت: تعیین جمعیت و وضعیت پرندگان بومی و مهاجر، بررسی کیفیت زیستگاههای این پرندگان و تهیه آمار و اطلاعات لازم از جمله اهداف این طرح است.

به گفته بهرامی، برخی پرندگان مانند پلیکان، فلامینگو و قو از نظر ارزشهای حفاظتی، حمایت شده هستند و برخی مانند پلیکان یا خاکستری وعقاب دریایی دم سفید از جمله گونه های درمعرض خطر به شمار می آیند که این مسئله حراست و حفظ این گونه های پرندگان را ضروری می سازد.

این کارشناس اداره کل محیط زیست گلستان بیان داشت: تنوع اراضی پیرامون تالابهای استان موجب شده تا شمار زیادی از پروندگان آبزی، کنار آبزی و خشک زی برای زمستان گذرانی به این منطقه برای زاد آوری و یا اقامت دائم مهاجرت کنند.

وی یادآورشد: از 304 گونه، 102 گونه بومی، 97 گونه زمستان گذر و 19 گونه به صورت اتفاقی دیده می شوند و 81 گونه نیز برای تولید مثل به استان مهاجرت می کنند.

تالابهای آلماگل، آلاگل، آجی گل، حاشیه شرقی خلیج گرگان و تالابهای اینچه و دانشمند از جمله مناطقی هستند که پرندگان یآبزی و کنار آبزی برای زمستان گذرانی به آن مهاجرت می کنند.

