کسری بودجه نباید سبب توقف طرح غربالگری سرطان سینه شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مریم عبدالحسین زاده، امروز در نشست اعضای کارگروه زنان و خانواده استان یزد با اشاره به اهمیت طرح یاد شده، خواستار حمایت مسئولان استان در اجرای کامل این طرح شد.

وی با اشاره به اینکه بهترین روش برای تشخیص به موقع سرطان سینه استفاده از دستگاه ماموگرافی است، یادآور شد: باید اعتبارات لازم در خصوص خرید این دستگاه تامین و هرچه سریعتر خرید این دستگاه در دستور کار قرار گیرد.

در بخش دیگری از این نشست، مدیرکل امور اجتماعی استانداری یزد نیز با تاکید بر اطلاع رسانی در خصوص سرطانها به ویژه سرطان سینه در میان بانوان خاطرنشان کرد: برای اطلاع رسانی در این خصوص باید شیوه و راهکار مناسبی اتخاذ شود.

سیدحسین کربلایی عنوان کرد: بسیاری از زنان به ویژه در استان یزد به دلیل عدم آگاهی از علائم و نشانه های سرطانهای شایع به ویژه سرطان سینه در معرض خطرات جدی قرار می گیرند و این در حالیست که با پیشرفتهای علمی کشورمان این نوع سرطان تقریبا در 80 درصد موارد قابل درمان است.

در ادامه این نشست، طرحهای ارائه شده از سوی ادارات مختلف استان در خصوص موضوع جلسه مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

ارائه طرح غربالگری سرطان سینه در زنان سرپرست خانوار و گزارش کمیته خانواده سالم نیز از دیگر مسائل مطرح شده در نشست کارگروه زنان و خانواده استان یزد بود.