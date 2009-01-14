سازمان لیگ باید مستقل شود / جام حذفی فاقد اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی امروز در جریان نشست هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون والیبال اظهار داشت: تا زمانیکه سازمان لیگ جزوی از ساختار فدارسیون فوتبال محسوب می شود، نمی توانیم شاهد تحولی جدی در عرصه فوتبال باشیم. باید هر روز برای ایجاد استقلال در سازمان لیگ قدم جدید و البته محکمی برداریم.

وی همچنین با اشاره به کسب 4 سهمیه برای ایران جهت حضور در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا تصریح کرد: تلاش فدراسیون برای تحقق این امر جای تشکر دارد. اما باید به این موضوع فکر کنیم که در مورد اجرای 6 فاکتوری که مورد نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده است، تا چه حد قانونمند عمل کرده ایم.

مدیرعامل باشگاه پاس خاطرنشان کرد: اگر بگوئیم به همه موارد آن توجه داشته ایم، دروغ است. همان طور که خلاف واقعیت است اگر بگوئیم اصلا در این زمینه کاری انجام نداده ایم. حضور در لیگ قهرمانان آسیا فرصتی است که از سوی AFC در اختیار فوتبال ایران قرار داده شده است و باید به درستی از آن استفاده کرد.

عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال تاکید کرد: فدارسیون فوتبال با همکاری باشگاه‌ها می تواند به بهترین نحو ممکن از سهمیه دریافت شده برای اعزام 4 نماینده به لیگ قهرمانان آسیا حفاظت کند. حفظ سهمیه‌های به دست آمده کار دشواری است.

وی همچنین به برگزاری رقابت‌های جام حذفی اشاره کرد و گفت: باید چگونگی برگزاری این مسابقات را به طور جدی بررسی کرد. در حال حاضر مسابقات جام حذفی اعتبار لازم را ندارد.