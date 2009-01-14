باغداران لیموترش فارس مراقب بیماری قرنطینه ای جاروک باشند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد کاظم مصلایی ظهر امروز در نشستی خبری افزود: بیماری "فیتوپلاسمائی جاروک لیموترش" یکی ازخطرناکترین بیماریهای قرنطینه ای درختان لیموترش بوده که به وسیله نوعی زنجره منتقل می شود و درسالهای اخیر باعث نابودی تعداد زیادی از باغات لیموترش در استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان شده است .

وی خاطرنشان کرد: سطح زیرکشت لیموترش دراستان فارس بیش از هشت هزار هکتار بوده که با توجه به وجود این بیماری غیر قابل درمان در استان هرمزگان و همسایگی آن با استان فارس، همواره در معرض تهدید جدی و نابودی کامل قرار دارند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی جهاد کشاورزی برای جلوگیری از شیوع این بیماری درختی در فارس نیز تصریح کرد: با ردیابی های مقدماتی که در چند سال اخیر توسط شبکه های مراقبت و پیش آگاهی مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس انجام شده ، این بیماری درروستای بلوچی از توابع شهرستان لارستان که درمرز هرمزگان قراردارد درسطح محدود شناسائی و ظرف مدت چند روز نسبت به امحا، ریشه کنی و پاکسازی منطقه از درختان آلوده و مشکوک به آلودگی اقدام شد.

مصلائی افزود: در حال حاضر طی همکاری تنگاتنگ با مرکز تحقیقات کشاورزی و سایر مدیریت های سازمان جهاد کشاورزی استان این بیماری تحت کنترل رسمی قراردارد و در این راستا کمیته بیماری جاروک لیموترش به ریاست رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس، تشکیل و اقدامات لازم اتخاذ و اجرا شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه دراین خصوص طرح های تحقیقاتی نیز توسط محققین مرکزتحقیقات کشاورزی فارس ارائه شده و در دست اجرا قرار دارد، افزود: شناسائی ارقام مقاوم لیموترش به بیماری جاروک، تعیین بهترین ترکیب پایه و پیوندک در پرشین لایم و شناسائی دامنة میزبانی طبیعی فیتوپلاسمای عامل جاروک لیموترش از جمله اهدافی بوده که در اجرای طرح های تحقیقاتی مذکور پیگیری می شود.