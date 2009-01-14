اعمال تحریم علیه شرکتهای کمک کننده به رژیم صهیونیستی از سوی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان تشکلهای دانشجویی در خصوص جنایات اخیر صهیونیستها در منطقه غزه با دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی دیدار کردند.

در این دیدار که نمایندگان جامعه اسلامی دانشجویان، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، جنبش عدالتخواه دانشجویی ، بسیج دانشجویی و اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) حضور داشتند، آمادگی 20 هزار دانشجو برای کمک و اعزام به منطقه غزه اعلام شد.

نمایندگان تشکلهای دانشجویی در این دیدار خواستار پیگیری سریعتر تحریمهای اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی شدند.

وزیر بهداشت نیز در این جلسه ضمن قدردانی از فعالیت و حرکتهای دانشجویی در محکوم کردن رژیم صهیونیستی اظهارداشت: هیئت دولت اخیرا کلیات لایحه ای را تصویب کرد که طی آن جمهوری اسلامی ایران شرکتهایی را که با عقد قرارداد به رژیم صهیونیستی کمک می کنند، تحریم خواهد کرد.

وی گفت: متن حقوقی این لایحه با هماهنگی وزارت دادگستری، وزارت صنایع و معادن و معاونت حقوقی ریاست جمهوی در حال تکمیل و ابلاغ است که این لایحه به صورت دو فوریتی تصویب خواهد شد.