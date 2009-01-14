به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد این فیلم را شرکت یونیورسال پیکچرز و برایان گریز از ایمجین اینترتینمنت تهیه می‌کنند و تولید فیلم احتمالا اواخر سال جدید میلادی آغاز می‌شود.

"شرق بهشت" اشتاین بک که اولین بار 1952 منتشر شد به نوعی روایت نویسنده سرشناس آمریکایی از داستان هابیل و قابیل است. داستان فیلم در سال‌های آغازین قرن بیستم در سالیناس ایالت کالیفرنیا روی می‌دهد و درباره برادران تراسک و زنی است که بین آنها قرار می گیرد.

یونیورسال و ایمجین حقوق ساخت کتاب اشتاین بک را سال 2004 خریداری کردند و ابتدا قرار بود ران هوارد آن را کارگردانی کند و فیلمنامه را پل آتاناسیو بنویسد. هوارد اخیرا از این پروژه کناره‌گیری کرد.

همپتن که متولد 1946 در پرتغال است، سال 1989 برای "رابطه‌های خطرناک" به کارگردانی استفن فریرز برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد و پارسال نیز برای "تاوان" نامزد دریافت جایزه اسکار بود.

"کسوف کامل"، "مری رایلی"، "مامور مخفی" و "آمریکایی آرام" از دیگر فیلمنامه‌های اوست. تام هوپر کارگردان "شرق بهشت" سازنده مجموعه تلویزیونی کوتاه "جان آدامز" است که اخیرا در چهار رشته برنده جایزه گلدن گلوب شد و 13 جایزه امی معادل اسکار در تلویزیون را نیز دریافت کرد.