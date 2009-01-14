به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر شمقدری ظهر امروز در گردهمایی نمایندگان معلمان ابتدایی منطقه تبادکان به نسبت 5/14 نفری دانش آموز به معلم در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: این نسبت در کشور 17 نفر است که نشانگر تورم نیروی انسانی در آموزش و پرورش و در نتیجه صرف بخش عمده ای از بودجه این وزارتخانه در هزینه های جاری می شود.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به وجود 699 آموزشگاه و 92 هزار دانش آموز در منطقه تبادکان گفت: شش درصد از آموزشگاه ها و هفت درصد از کلاس های درسی استان در منطقه تبادکان وجود دارد که هشت درصد از دانش آموزان استان را پوشش می دهد.

شمقدری گفت: معلمان باید با ایجاد آگاهی و ارتقای شناخت دانش آموزان از پیشینه فرهنگی، علمی و تمدنی ایران، زمینه ای را فراهم کنند که دانش آموزان ما به ایرانی و مسلمان بودن خود افتخار کنند.

وی خواستار جستجوی راه های نوین آموزشی توسط معلمان و تبادل تجارب و ایده های موفق میان آنها شد و گفت: بهترین سال ها و ساعات عمر هر انسان در اختیار آموزش و پرورش و معلمان است و وظیفه ما است تا از این منابع سرشار از استعداد، به بهترین شیوه بهره برداری کنیم.

شمقدری همچنین افزایش مهارت های ارتباطی معلمان را برای انتقال کامل و صحیح مفاهیم آموزشی و پرورشی ضروری خواند و افزود: باید با کودکان به زبان قابل فهم آنان سخن گفت و در قالب رابطه ای دوستانه و صمیمی به تربیت آنان پرداخت.

مدیرکل امور اجتماعی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به مقام و جایگاه پر منزلت معلم در آموزه های دینی اسلام گفت: شهید مطهری الگویی جامع برای معلمین ایرانی است.