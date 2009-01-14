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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۰۸

در 9 مه گذشته؛

34 باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی منهدم شد

34 باند قاچاق سلاح در آذربایجان غربی منهدم شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: دبیر کمیسیون سلاح و مهمات آذربایجان غربی از متلاشی شدن 34 باند سلاح و مهمات در استان طی 9 ماهه امسال خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری یک هزار و 513 قبضه سلاح در آذربایجان غربی کشف شده است.

به گزاش خبرنگار مهر در ارومیه،عبدالرضا اصغری بعد از ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه امسال کشف سلاح شکاری 49 درصد رشد داشته است،  اضافه کرد: در سال جاری 639 نفر به دلیل داشتن سلاح غیرمجاز دستگیر شده اند.

به گفته اصغری، قاچاقچیان سلاح از 5 الی 15 سال زندانی می شوند و در طول زندان هرگز از گذشت برخوردار نمی شوند.

مجازات قاچاقچیان سلاح تشدید می شود

اصغری با هشدار نسبت به تبعات نگهداری سلاح غیرمجاز از تشدید مجازان زندان برای قاچاقچیان سلاح خبر داد و خاطرنشان کرد: جرم قاچاقچیان سلاح حداقل از سه سال به حداقل پنج سال افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: سومین طرح ویژه مقابله با قاچاق و مهمات برای انجام کار فرهنگی و برخورد با قاچاق و خرید و فروش سلاح، جمع آوری سلاح های غیرمجاز در استان اجرا می شود.

اصغری خاطرنشان کرد: در راستای اجرای این طرح نخستین مرحله تبلیغات، فرهنگ‌سازی در زمینه تاثیرات نامناسب نگهداری اسلحه و اطلاع‌رسانی به مردم است.

این طرح ملی که در شورای امنیت کشور به تصویب رسیده و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است.

کد مطلب 816738

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