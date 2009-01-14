"ضریح چشمان تو" در شهرک سینمایی دفاع مقدس کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد این فیلم با موضوع مفهوم متعالی دفاع مقدس داستان پدر شهیدی را بازگو می‌کند که برای بازگرداندن پیکر فرزندش به عمق جبهه‌ها عزیمت می‌کند و با دیدن شهدای دیگر از این کار منصرف می‌شود.

عوامل تولید "ضریح چشمان تو" عبارتند از نویسنده و کارگردان: م. زینالزاده، فیلمبردار: سیدجواد موسوی و سعید صادقی، تدوینگر: حیدر بهبودی، مدیر تولید: جواد عابدینی، منشی صحنه: هنگامه فرازمند، آهنگساز: بهنام ابطحی، بازیگر: نیما نادری، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و م. زینالزاده.