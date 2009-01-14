تصمیم گیریهای مربوط به مدارس شاهد نیازمند بررسیهای دقیق است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قهرمان مومنی در سومین همایش ستادهای اجرایی شاهد و ایثارگر شهرستانهای استان تهران که امروز در باشگاه میلاد شهرستان کرج برگزار شد، با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری مواقع ممکن است بدون انجام بررسیهای کافی، تصمیماتی گرفته شود که این امر، مشکلات زیادی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: انجام آزمون و خطا در خصوص امور مربوط به آموزش و پرورش شاهد جایز نیست و باید پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی، همه جوانب امر بررسی شود.

این مسئول بیان داشت: سال گذشته، تصمیمی در خصوص افزایش ساعات درسی مدارس شاهد اتخاذ شد، در حالی که امسال این امر اختیاری شده که این مسئله، نمونه ای از تصمیمات غیراصولی است.

مومنی در خصوص ستادهای اجرایی شاهد و ایثارگر گفت: ستادهای اجرایی شاهد و ایثارگر باید به عنوان یک قطب نما حرکت کند و به بهترین نحو از عهده وظایف ذاتی خود برآید.

مدیر کل آموزش عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: این ستادها باید با سایر قسمتهای مربوطه بنیاد شهید به خوبی پیوند بخورند و در جهت رسیدن به سیاستهای عالی این بنیاد گام بردارند.

وی افزود: باید تلاش شود نخبگان شاهد و ایثارگر به عنوان جامعه هدف به ستادهای یادشده جذب شوند تا از تجربیات آنها در جهت بهبود امور به بهترین نحو استفاده شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: مدارس شاهد و ایثارگر در عرصه تعلیم و تربیت می درخشند و باید به کمک ستادهای اجرایی، درخشش آنها همچنان حفظ شود.