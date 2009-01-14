تمهیدات ویژه برای بازی استقلال و برق پیش بینی شده است

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: برای این بازی طی هماهنگی با نیروی انتظامی و مسئولان تربیت بدنی استان راهکارهای خاصی برای برقراری نظم و امنیت ورزشگاه حافظیه شیراز دیده شده تا مردم با آسودگی خیال به ورزشگاه مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: فروش بلیط باید از ساعت شش صبح روز شنبه در ورزشگاه حافظیه شروع خواهد شد که برای این دیدار، حضور 15هزار نفر را پیش بینی کرده ایم.

فرماندار شهرستان شیراز همچنین تاکید کرد: همواره در چنین مسابقاتی با تجمع تماشاچیان بعد از اتمام بازی در خارج از ورزشگاه مواجه هستیم که این امر به ایجاد مشکل برای سایر مردم و برخی بی نظمی ها منتهی می شود که البته برای این مسئله نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده است.

عزیزی تصریح کرد: در عین حال از مردم شهرستان شیراز و استان فارس می خواهیم که در صورت امکان این بازی را از طریق تلویزیون تماشا کرده چراکه ظرفیت ورزشگاه محدود بوده و ممکن است برای آنها مشکلاتی را ایجاد کند.

وی متذکر شد: همچنین مردم نیز باید نتیجه بازی را بپذیرند تا در انتهای مسابقه شاهد بروز احساسات نامناسب و در نتیجه درگیری بین تماشاچیان و بر هم خوردن نظم نشویم البته در عین حال طرح های لازم برای ایجاد نظم ورزشگاه نیز دیده شده و به افراد متخلف که مبادرت به بی نظمی کنند در راستای قوانین به شدت برخورد خواهد شد.

به گزارش مهر، دیدار دو تیم فوتبال برق شیراز و استقلال تهران روز شنبه 28دی ماه در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار خواهد شد.