کمکهای بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده گلستان ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شفاهی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی پرداخت خسارت به کشاورزان استان افزود: این رقم 1.5 درصد نیازها را تامین می کند، در حالیکه بر اثر وقوع حوادث مختلف مانند خشکسالی سالجاری و سرمای سال گذشته بیش از چهار هزار و 200 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاوزی این استان وارد شد.



وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 90 میلیارد ریال نیز برای پرداخت سود و کارمزد یکسال اقساط کشاورزان و دامداران خسارت دیده اختصاص یافته است.

به گفته شفاهی، اعتبارات کمکهای بلاعوض برای طرحهای آبیاری و سیستم آبیاری نوین اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای توسعه و رونق بخش کشاورزی استان باید حمایت بیشتری از فعالان این بخش شود و به حمایت همه جانبه نیاز است.

استان گلستان با داشتن 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی و تولید 90 نوع محصول قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.