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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

کمکهای بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده گلستان ناچیز است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: در سال جار ی67 میلیارد ریال کمک بلاعوض به کشاورزان خسارت دیده استان پرداخت شده که پاسخگوی نیازها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شفاهی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی پرداخت خسارت به کشاورزان استان افزود: این رقم 1.5 درصد نیازها را تامین می کند، در حالیکه بر اثر وقوع حوادث مختلف مانند خشکسالی سالجاری و سرمای سال گذشته بیش از چهار هزار و 200 میلیارد ریال خسارت به بخش کشاوزی این استان وارد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: همچنین بیش از 90 میلیارد ریال نیز برای پرداخت سود و کارمزد یکسال اقساط کشاورزان و دامداران خسارت دیده اختصاص یافته است.

به گفته شفاهی، اعتبارات کمکهای بلاعوض برای طرحهای آبیاری و سیستم آبیاری نوین اختصاص یافته است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: برای توسعه و رونق بخش کشاورزی استان باید حمایت بیشتری از فعالان این بخش شود و به حمایت همه جانبه نیاز است.

استان گلستان با داشتن 550 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی و تولید 90 نوع محصول قطب مهم کشاورزی در کشور به شمار می آید.

 

 

کد مطلب 816773

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