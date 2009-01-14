تعجب سنگاپوری ها از استقبال کم تماشاگران / جنایات اسرائیل محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال کشورمان عصر امروز و در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملتهای 2011 برابر سنگاپور در ورزشگاه آزادی به پیروزی 6 بر صفر دست یافت که حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* استقبال اندک تماشاگران از این دیدار باعث تعجب مسئولان، کادر فنی و بازیکنان تیم سنگاپور شده بود که شاید ساعت و روز نامناسب برگزاری مسابقه و سرمای هوا عامل حضور کمتر از 2 هزار تماشاگر در این دیدار شده بود.

* کیومرث هاشمی، مهدی تاج، علی کفاشیان ، عزیز محمدی، محمدمنصور عظیم زاده، حبیب کاشانی، حمید استیلی، علیرضا مرزبان، حسین هدایتی، عباس انصاریفرد و مجید فرخزادی از مسئولان ورزش و فوتبال کشورمان بودند که با حضور در جایگاه ویژه ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* حضور مدیران باشگاه پرسپولیس باعث شده بود هواداران این تیم بارها از انصاریفرد و هدایتی پیگیر آخرین وضعیت سرمربی تیم فوتبال این باشگاه باشند.

* معدود هواداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه ضمن گلایه از نتایج این تیم در رقابت ها لیگ برتر از حبیب کاشانی می خواستند به این باشگاه بازگردد. البته تشویق کاشانی که بیشتر از انصاریفرد و هدایتی بود، از نکات جالب توجه این مسابقه به حساب می آمد.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه با سردادن شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی، ضمن محکوم کردن جنایتات صهیونیست ها ، از مردم مظلوم غزه حمایت کردند.

* محمد یونس بازیکن سنگاپور پس از اخراج از زمین مسابقه از سوی "رادویکو آوراموویچ" سرمربی این تیم مورد مواخذه قرار گرفت.

* فیزیوتراپ تیم سنگاپور یک خانم بود که حضور وی روی نیمکت ذخیره های این تیم جالب توجه بود. ضمن اینکه سرمای هوا روی بازیکنان سنگاپور بسیار تاثیر گذاشته بود و اکثر آنها خصوصا بازیکنان نیمکت نشین از لباس های گرم استفاده کردند.