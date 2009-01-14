به گزارش خبرنگار مهر، گردهمایی بزرگ نقاشان در حمایت از مردم غزه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 24 و 25 دی‌ماه در تالار سیدحسن حسینی حوزه هنری برگزار شد و هنرمندانی چون حبیب‌الله صادقی، مرتضی اسدی، مرتضی حیدری، حسن یاقوتی و... در کنار دانشجویان به ارائه اثر در حمایت از مردم مظلوم غزه پرداختند.

صادقی در این گردهمایی به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که به عنوان یک هنرمند که در 30 سال گذشته از انقلاب در دفاع از آزادی و مظلومین همیشه فعالیت کردم، این فرصت را به دست آوردم که در کنار دیگر هنرمندان ندای مظلومیت مردم بی‌دفاع فلسطین را به گوش جهانیان فریاد بزنم.

وی درباره اثر خود در این همایش گفت: این اثر به طول 12 متر در پنج لته خلق شده و نور و تاریکی را تصویر کرده است. نور در اندیشه ایرانی نمادی از حقانیت است که با اندیشه مردم مظلوم غزه مصداق دارد. همچنین در این تابلو جریان حضور رژیم اشغالگر قدس را به گوساله سامری نسبت دادم، زیرا این قوم به پیامبر الهی پشت کردند. این رژیم نیز بازمانده آن قوم است.

این نقاش پیشکسوت درباره آثار این همایش نیز گفت: آثار که در این همایش خلق شد جلوه‌ای از دادخواهی هنرمندان از مجامع جهانی است. کیفیت این آثار به نظرم خوب است و هنرمندان در این دو روز توانسته‌اند ادای دینی به مردم غزه داشته باشند.

حیدری نیز گفت: این کارگاه بهانه‌ای است تا هنرمندان پهلوانانه وجدان جهان را بیدار کنند. مقاومت مردم غزه جرقه‌ای برای این بیداری است و هنرمندان در کارگاه دنبال خلق این بیداری هستند. همانگونه که پیکاسو در تابلو گورنیکا خود باعث بیداری ذهن‌ها درباره جنگ شد. هنرمندان در این همایش نیز دنبال نشان دادن مظلومیت مردم غزه و پیروزی حتمی آنها هستند.

وی درباره اثر خود گفت: در این تابلو من روایت گوشه‌ای از حصر شهر غزه را در کنار ویرانگری‌های دشمن غاصب ارائه دادم. در کنار آن من به آتش پشت این جنگ نگاه کردم که مجسمه دروغین آزادی آمریکا در حال آتش‌افروزی است. در این اثر با تکنیک میکس جوهر و اکریلیک بچه‌های فلسطینی را در تنها پناهگاههای کوچکشان به نمایش گذاشته‌ام.

حیدری درباره این همایش افزود: هنرمندان پیشکسوت ما در کنار دانشجویانشان این حرکت بزرگ را حمایت کردند تا در کنار جنبه‌های تکنیکی که وظیفه دارند به دانشجویان بیاموزند رسم هنرمند بودن و پهلوانی را نیز به آنها یاد بدهند و این روحیه را در آنها نهادینه کنند که هنرمند نمی‌تواند در برابر ظلم سکوت کنند.

فرهاد رستم‌‌‍پور تنها نگارگر این همایش از استان مرکزی درباره اثر خود گفت: من در این نگاره وضعیت عاشورا را با مقاومت مظلو‌مانه غزه پیوند دادم. در این اثر پرچم سرخ یا حسین (ع) در اهتزاز است و کودکان فلسطینی زیر آن به شهادت رسیده‌اند. در این نگاره فرشتگان آسمانی به امام شهیدان متوسل شده‌اند و خون‌های چکیده از پرچم سرخ امام (ع) آرم رژیم اسرائیل را از بین برده است.

اسدی نیز گفت: من برای اعتراض به کشتار مردم بی‌دفاع غزه در این همایش حضور یافتم‌ تا فریاد مردم ایران را که ما هنرمندان جمعی از آنها هستیم به گوش جهانیان و کشورهای عربی برسانیم که وجدان انسانی خود را دفن کرده‌اند. مردم جهان امروز به صورت فیزیکی حضور خود را برای بیداری جهان نشان می‌دهند و ما نیز در این همایش با قلم حضور خود را اعلام کرده‌ایم.

وی درباره تابلو خود در این همایش گفت: من در این اثر با تکنیک اکریلیک چند پرنده را به نماد مردم فلسطین در حصارهای ناپایدار نقش زده‌ام. حصارهایی که نماد رژیم صهیونیستی است و مطمئنم آنها در برابر مقاومت مردم جهان شرایط نا‌پایدار دارند. امیدوارم روزی ما در همایشی حضور یابیم که پیروزی مردم مظلوم جهان در آن نقش زده شود.

همایش ملی نقاشان برای خلق اثر با موضوع مقاومت غزه روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 24 و 25 دی‌ماه با حضور جمعی از نقاشان مطرح برگزار شد تا زمینه خلق آثار با موضوع حمایت از مردم مظلوم غزه و محکومیت اقدام اشغالگران صهیونیستی را فراهم کند. این همایش عصر امروز با قرائت بیانیه هنرمندان حاضر در این همایش پایان یافت.