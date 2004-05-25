قطعنامه سازمان ملل در باره عراق نيازمند شفاف سازي است

به گزارش خبرگزاري مهر ، كمال خرازي وزير امور خارجه ايران هنگام ديداريك روزه خود از لهستان درگفتگويي با خبرگزاري رويترزگفت : معتقديم كه بايد حاكميت كامل به مردم عراق واگذار شود .



وي افزود : در پيش نويس قطعنامه سازمان ملل ابهاماتي وجود دارد كه اميدواريم برطرف شود .

گفتني است كه پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس درباره عراق روز گذشته به پانزده عضو شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد .



گفتگوها درباره چگونگي واگذاري قدرت و تشكيل كادر رهبري آينده عراق همچنان بين اعضاي اين شورا ادامه دارد و اعضاي شورا درباره قطعنامه اختلاف نظر زيادي دارند .