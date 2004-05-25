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۵ خرداد ۱۳۸۳، ۲۱:۱۳

خرازي در گفتگو با رويترز

قطعنامه سازمان ملل در باره عراق نيازمند شفاف سازي است

وزير امور خارجه ايران در هنگام ديدار از لهستان در گفتگويي اعلام كرد : پيس نويس قطعنامه سازمان ملل درباره عراق مبهم است و نياز مند شفاف سازي است .

به گزارش خبرگزاري مهر ، كمال خرازي وزير امور خارجه ايران هنگام ديداريك روزه خود از لهستان درگفتگويي با خبرگزاري رويترزگفت :  معتقديم كه بايد حاكميت كامل به مردم عراق واگذار شود .

وي افزود : در پيش نويس قطعنامه سازمان ملل ابهاماتي وجود دارد كه اميدواريم برطرف شود .

گفتني است كه پيش نويس قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس درباره عراق روز گذشته به پانزده عضو شوراي امنيت سازمان ملل ارائه شد .

 گفتگوها  درباره چگونگي واگذاري قدرت و تشكيل كادر رهبري آينده عراق همچنان بين اعضاي اين شورا ادامه دارد و اعضاي شورا درباره قطعنامه اختلاف نظر زيادي دارند  .

کد مطلب 81681

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