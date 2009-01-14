می دانستیم سنگاپور تیم ضعیفی است/ شروع خوبی برای جام ملتها بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که پس از پیروزی پرگل 6 بر صفر در نخستین دیدار مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا مقابل سنگاپور سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : تیم ملی باید تمام حریفان خود را در راه صعود به جام ملتهای آسیا مهم بداند و درتمامی بازیهای ملی کارنامه درخشانی از خود برجای بگذارد و امروز بازیکنان ایران بدون آسان گرفتن حریف بازی قابل قبول و نتیجه قاطعی را رقم زدند.

کفاشیان تصریح کرد: این دیدار رسمی محک جدی برای بازیکنان جوان تیم ملی بود تا ملی پوشان به هماهنگی و انسجام خوبی برای دیدارهای آینده دست یابند و خود را برای بازیهای مهمتر آماده کنند.

وی ضمن تمجید ازاعتماد کادرفنی به بازیکنان جوان و جوانگرایی در تیم ملی اظهار داشت: تیم ملی نباید همواره به بازیکنان لژیونر خود وابسته باشد و با میدان دادن به بازیکنان جوان و شایسته می توان بازیکنان جایگزین مناسبی برای بازیکنان باتجربه تیم ملی شناسایی کرد و در بازیهای این چنینی آنها را برای بازیهای بزرگ آماده کرد.

رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به دومین دیدار تیم ملی در مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا اظهار داشت : تیم ملی روز 9 بهمن ماه دومین دیدار خود را مقابل تایلند برگزارخواهد کرد که این مسابقه پیش از دیدارحساس روز23 بهمن مقابل کره جنوبی می تواند در بالا بردن آمادگی های تیم ملی تاثیر گذار باشد.