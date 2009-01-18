عملکرد 872 هیئت مذهبی جنوب کرج بررسی شد

کارشناس امور تشکلهای دینی اداره تبلبغات اسلامی جنوب کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر گفت: 75 بازرس افتخاری در دوره های توجیهی مشترک بین نیروی انتظامی شهرستان و اداره تبلیغات اسلامی جنوب کرج شرکت کرده بودند که نظارت بر هیئات مذهبی یادشده از سوی آنها انجام شد.

سیدمحمد شیخ الاسلام ادامه داد: ملاک بازرسی از این هیئات، عمل به منشور هیئات مذهبی و توصیه های مشترک بین نیروی انتظامی شهرستان و اداره تبلیغات اسلامی جنوب و شمال کرج بوده است.

وی بیان داشت: به دنبال رعایت توصیه ها و نیز بازرسیهای انجام شده، شاهد فعالیت بسیار خوب هیئات مذهبی در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان؛ ابا عبدالله الحسین (ع) بوده ایم.

امسال در جنوب کرج قمه زنی وجود نداشت

کارشناس امور تشکلهای دینی اداره تبلبغات اسلامی جنوب کرج در بخش دیگری از سخنان خود گفت: محرم امسال در جنوب کرج قمه زنی وجود نداشته است.

این مسئول ادامه داد: همچنین در محرم امسال استفاده از شمایل نیز دیده نشده که به خاطر این امر از همه هیئتها و بازرسین تشکر می کنیم.

شیخ الاسلام افزود: استفاده از علم نیز جز در چند مورد دیده نشده و در موارد دیده شده نیز به دنبال توجیه شدن هیئتها از سوی بازرسین، استفاده از این وسیله متوقف شده است.

از فضای هیئتهای مذهبی در راستای پبشبرد اهداف انقلاب استفاده شود

این مسئول در بخش آخر سخنان خود نیز اظهار داشت: با برنامه ریزی دقیق در زمینه فرهنگی دینی می توان از فضای موجود در هیئات و جلسات مستمر این تشکلهای دینی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب و اهداف فرهنگی برنامه پنجم توسعه بهره گرفت، زیرا آحاد مختلف مردم با سطوح تحصیلاتی مختلف، برگزار کننده این جلسات هستند.

کارشناس امور تشکلهای دینی اداره تبلبغات اسلامی جنوب کرج با اشاره به نقش تاثیرگذار قرآن در ارتقای سطح بینش اعتقادی شهروندان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های فرهنگی بسیار موفق در هیئات مذهبی، تشکیل جلسات قرائت و تفسیر قرآن در این تشکلها است که با پشتیبانی تبلیغات اسلامی در حال انجام است.