آغاز مأموریت جدید برای کاوشگر استرادوست

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموریت جدید استاردوست "Stardust-NExT " نام داشته و از امروز آغاز شده است.

تمدید این مأموریت در جریان پرواز از ارتفاع پایین این کاوشگر از زمین صورت گرفت و طی آن دانشمندان ناسا با استفاده از تکنیک مانور کمکی گرانشی، بار دیگر این کاوشگر را برای ملاقات دوباره با دنباله دار تمپل یک درفوریه 2011 برنامه ریزی کردند.

بر اساس گزارش یونیورس تودی، این برنامه ریزیهای مجدد از سوی شرکت لکهید مارتین در کلورادو صورت گرفت و اکنون دانشمندان امیدوارند تا داده های بیشتری از این دنباله دار به دست آورند.

این کاوشگر امروز و در حالی که در ارتفاع 9157 کیلومتری از کالیفرنیا و با سرعت 36 هزار کیلومتر در حرکت بود برنامه ریزی مجدد شد.