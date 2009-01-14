  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۵ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

سال نجوم در مهر - 45

آغاز مأموریت جدید برای کاوشگر استرادوست

آغاز مأموریت جدید برای کاوشگر استرادوست

کاوشگر استرادوست که در مأموریت "برخورد عمیق" با دنباله دار "تمپل یک" داده های جالب توجهی را راهی زمین کرد بار دیگر آن را در سال 2011 ملاقات خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموریت جدید استاردوست "Stardust-NExT " نام داشته و از امروز آغاز شده است.

تمدید این مأموریت در جریان پرواز از ارتفاع پایین این کاوشگر از زمین صورت گرفت و طی آن دانشمندان ناسا با استفاده از تکنیک مانور کمکی گرانشی، بار دیگر این کاوشگر را برای ملاقات دوباره با دنباله دار تمپل یک درفوریه 2011 برنامه ریزی کردند.

بر اساس گزارش یونیورس تودی، این برنامه ریزیهای مجدد از سوی شرکت لکهید مارتین در کلورادو صورت گرفت و اکنون دانشمندان امیدوارند تا داده های بیشتری از این دنباله دار به دست آورند.

این کاوشگر امروز و در حالی که در ارتفاع 9157 کیلومتری از کالیفرنیا و با سرعت 36 هزار کیلومتر در حرکت بود برنامه ریزی مجدد شد.

کد مطلب 816844

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها