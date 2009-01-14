طرح توسعه حرم حضرت عبدالعظیم (ع) باید جنبه عملیاتی به خود بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی ری شهری روز چهارشنبه 25 دی ماه در نشستی با حضور شهردار تهران، دکتر محمدباقر قالیباف و جمعی از مدیران شهرداری تهران و وزارت مسکن و شهرسازی افزود: اکنون بهترین شرایط برای اجرای طرح ساماندهی و توسعه بافت اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و خدمت رسانی به مجاوران و زائران آستان مقدس فراهم آمده و مطالعات و برنامه ریزی های مناسبی در این خصوص صورت گرفته است.



حجت الاسلام محمدی ری شهری اجرای عملی این طرح را نیازمند یک تصمیم جدی دانست و گفت: توجه به مردم محروم در شهرستان ری و همچنین ارتقاء سطح خدمت رسانی به زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام از جمله اهداف این طرح ضروری و با اهمیت است.



وی اظهار داشت: با چشم اندازهای موجود، اجرای طرح ساماندهی و توسعه بافت اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، از ثمرات بسیار بالای معنوی برخوردار خواهد بود.



حجت الاسلام محمدی ری شهری با اشاره به شمار بالای زائران آستان مقدس که در روزهای عادی و همچنین در ایام مناسبتهای مذهبی از تهران، سایر استانها و همچنین از کشورهای دیگر به این حرم مطهر مشرف می شوند گفت: می بایست فضا برای بهره مندی بیشتر زائران از خدمات رفاهی و فرهنگی مهیا شده و اجرای طرح بهسازی بافت اطراف حرم زمینه های مناسب این کار را ایجاد می کند.



در این نشست مشترک که با حضور محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، شهردار منطقه 20 و همچنین و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و معاونین هماهنگی و روابط عمومی آستان مقدس برگزار شد طرح جامع ساماندهی و توسعه بافت اطراف حرم مطهر حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.



محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در این نشست بر آغاز جدی هرچه سریعتر این طرح تاکید کرد و خواستار رفع موانع مختلف در اجرای این طرح مهم عمرانی شد.



در پایان این نشست شهردار تهران با برتن کردن لباس خدمتگزاری آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام و دریافت حکمی از حجت اسلام محمدی ری شهری به عنوان خادم افتخاری حرم مطهر منصوب شد.



صاحبنظران و کارشناسان معتقدند با تحقق ساماندهی اطراف حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام و ایجاد فضای مناسب، ظرفیت حضور ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این منطقه و همچنین جذب گردشگران، افزایش چشمگیری خواهد یافت.