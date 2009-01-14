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۲۵ دی ۱۳۸۷، ۲۰:۰۵

یونیسف :

تکه تکه شدن کودکان در غزه قابل پذیرش نیست

تکه تکه شدن کودکان در غزه قابل پذیرش نیست

صندوق بین المللی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان امروز با غیرقابل قبول خواندن شهادت 300 کودک فلسطینی در غزه، اعلام کرد که کودکان غزه در حال پرداخت بهای سنگین جنگ رژیم صهیونیستی هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یونیسف روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: روزانه کودکان بیشتری مورد حمله قرار می گیرند و بدن های آنان تکه تکه می شود. این حقیقتا وحشتاک و غیرقابل قبول است.

این بیانیه افزود: کودکان که اکثر جمعیت غزه را شامل می شوند، در حال پرداخت بهای سنگین جنگ رژیم صهیونیستی هستند که هیچ دخالتی در آن ندارند.

یونیسف خاطرنشان کرد: بحران در غزه وحشتناک است زیرا کودکان و خانوارها هیچ جایی برای پنهان شدن یا فرار کردن ندارند.

براساس آخرین گزارش ها، بیش از یکهزار نفر ازجمله 315 کودک و 100 زن در حملات سه هفته اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به شهادت رسیده اند.

کد مطلب 816897

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