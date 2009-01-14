تکه تکه شدن کودکان در غزه قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یونیسف روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: روزانه کودکان بیشتری مورد حمله قرار می گیرند و بدن های آنان تکه تکه می شود. این حقیقتا وحشتاک و غیرقابل قبول است.

این بیانیه افزود: کودکان که اکثر جمعیت غزه را شامل می شوند، در حال پرداخت بهای سنگین جنگ رژیم صهیونیستی هستند که هیچ دخالتی در آن ندارند.

یونیسف خاطرنشان کرد: بحران در غزه وحشتناک است زیرا کودکان و خانوارها هیچ جایی برای پنهان شدن یا فرار کردن ندارند.

براساس آخرین گزارش ها، بیش از یکهزار نفر ازجمله 315 کودک و 100 زن در حملات سه هفته اخیر رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه به شهادت رسیده اند.