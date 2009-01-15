اعلام نتیجه انتخابات نظام پزشکی حداکثر تا صبح شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی با اشاره به برگزاری انتخابات روز جمعه (27 دی) هیئت های مدیره نظام پزشکی درسراسر کشور اعلام کرد: نتیجه این انتخابات درتمام 180 شهر محل برگزاری این انتخابات حداکثرتا قبل از ظهر روز شنبه مشخص می ‌شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اعتقاد به اینکه با رایانه ‌ای شدن انتخابات امکان حضور و مشارکت بیشتر پزشکان وجود دارد، اظهارداشت: بدین ترتیب احتمال تخلف در آراء نیز به حداقل می‌رسد.

وی با تاکید بر شرکت گسترده پزشکان در انتخابات برای انتخاب افراد اصلح گفت: باید سلامت مردم را در درجه نخست اهمیت قرار داد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به قانون جدید سازمان نظام پزشکی که بر اساس آن مجلس شورای اسلامی جایگاه ویژه ‌ای را برای این سازمان ترسیم کرده است، افزود: در این دوره تلاش شد تا حد امکان از قوانین موجود در جهت تایید صلاحیت نامزد های انتخاباتی حداکثر استفاده شود.

پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور به طور همزمان در 180 شهر از 8 صبح روز جمعه 27 دی ماه با حضور هیئت‌ های اجرایی، نظارتی و ناظرین برگزار می ‌شود که تا ساعت 18 ادامه خواهد داشت.

امامی رضوی با اشاره به وجود صندوقهای پنج ‌گانه ویژه گروههای مختلف پزشکی اعم از پزشک، داندنپزشک، داروساز، ماما و لیسانسیه های پروانه ‌دار در محل اخذ رای گفت: پس از پایان انتخابات آراء به صورت دستی شمارش می‌ شود و نتایج آراء در صندوقهای کوچک طی مدت کوتاهی اعلام خواهد شد ونتایج شهرها و گروههای بزرگترمانند گروه پزشکی در تهران نیز حداکثر تا ظهر شنبه اعلام می‌ شود.

رئیس ستاد اجرایی انتخابات نظام پزشکی کشور شمار منتخبین حوزه‌ های انتخابیه در سراسر کشور را حداکثر 17 و حداقل 11 نفر برشمرد و افزود: در تهران بزرگ 10 پزشک، دو داروساز، دو دندانپزشک، دو ماما و یک نفر لیسانسه پروانه ‌دار به هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی راه می یابند.