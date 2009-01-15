شهادت 19 فلسطینی در حملات جدید اسرائیل / زخمی شدن 12 نظامی صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تانک های اسرائیلی صبح امروز شرق بیت لاهیا در شمال نوارغزه را هدف دهها گلوله قرار دادند که در نتیجه آن دستکم سه فلسطینی به شهادت رسیدند. به منازل این منطقه نیز خسارت های بسیاری وارد آمد.

جنگنده های رژیم صهیونیستی نیز محله تل الهوی در غزه را هدف قرار دادند که منجر به شهادت سه فلسطینی شد.

این جنگنده ها همچنین مسجدی را در رفح واقع در جنوب نوارغزه هدف قرار دادند که منجر به زخمی شدن پنج نفر شد.

جنگنده های اسرائیلی در حملات شب گذشته نیز گذرگاه صوفا در نزدیکی رفح را بمباران کردند که منجر به شهادت شش فلسطینی شد.

سه فلسطینی دیگر نیز بر اثر بمباران منزلی در شرق خان یونس به شهادت رسیدند.

محله صبرا در مرزهای جنوب غربی غزه نیز هدف جنگنده های صهیونیستی قرار گرفت که در نتیجه آن یک جوان فلسطینی شهید شد.

در حمله به محله تل الهوی در غزه نیز دستکم یک فلسطینی به شهادت رسید.

منابع بیمارستانی همچنین از شهادت دو فلسطینی دیگر در اطراف اردوگاه جبالیا در شمال نوارغزه و نیز زخمی شدن دو عکاس شبکه تلویزیونی الاقصی وابسته به جنبش حماس خبر دادند.

از سوی دیگر مبارزان فلسطینی نیز شهرک های صهیونیست نشین بئر السبع، مجدل، اشدود، عسقلان، نقب غربی، ناحل عوز، اشکول و آلومیم را هدف حمله موشکی قرار دادند. در حمله موشکی به اشدود یک کارخانه [مواد] شیمیایی آتش گرفت که در نتیجه آن 13 نظامی صهیونیست زخمی شدند.

از زمان آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه که 20 روز از آن می گذرد، دستکم هزار و 38 فلسطینی شهید و بیش از چهار هزار و 850 تن دیگر زخمی شدند.