ایرانیها سالانه 250 میلیارد تومان به کمیته امداد کمک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر ، حسین انواری شب گذشته در نشست رسانه ای با خبرنگاران افزود: با توجه به اینکه 20 درصد از درآمدهای مردمی این نهاد از طریق مشارکتهای مردمی تامین می شود به همین لحاظ این آمار باید تا پایان برنامه پنج ساله چهارم توسعه به 30 درصد افزایش پیدا کند.

وی اظهار داشت: استفاده و بهره گیری بیشتر از توان و ظرفیتهای موجود در مشارکت های مردمی جهت امداد رسانی به نیازمندان یکی از سیاستهای کلان این نهاد مقدس به شمار می رود.

سرپرست کمیته امداد اافزود: سازماندهی نیروهای افتخاری و بهره گیری از توانمندی ها پزشکان، مهندسان، معلمان، کیلینکها و عموم مردم از جمله ظرفیت هایی است که از آن استفاده خواهیم کرد.

انواری اضافه کرد: به همین منظور با سازماندهی هسته های محلی در محلات سعی شده تا حدودی سعی در افزایش مشارکت مردم داشته باشیم که این امر موجب رفع برخی مشکلات در محلات خواهد شد.

وی با بیان اینکه دوره های آموزشی راهبردها و سیاسیتهای جدید کمیته برای مدیران آن برگزار شده است، گفت: در همین راستا 400 مدیر از سراسر کشور در این دوره های آموزشی، آموزش های لازم را فرا گرفته اند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: به منظور کوچک کردن فعالیتها در کمیته امداد وظایف چهار معاونت و 12 مدیریت با یکدیگر ادغام شده است.

انواری تصریح کرد: سعی شده فعالیت ها را به سمتی انتقال دهیم که کمیته تنها بر آنها مدیریت داشته و اقدامات اجرایی توسط مردم ساماندهی شود.