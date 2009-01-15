انفعال شورای امنیت در قبال "نسل کشی" در غزه تاسف برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، خزاعی عصر دیروز در جلسه ویژه شورای امنیت که بمنظور بررسی مسائل مربوط به کشتار غیرنظامیان در مناقشات مسلحانه تشکیل شده بود، با اشاره به جنایات جنگی و اقدامات غیر انسانی رژیم سرتا پا مسلح صهیونیستی علیه مردم غیر نظامی و بی دفاع غزه، خواستار توجه کاملا جدی شورا به جنایات مداوم آن رژیم شد و اظهار داشت: جلسه امروز شورا می‌تواند و باید حقایق ناگفته بیشتری را درباره جنایات این رژیم علیه شهروندان بی دفاع فلسطین برملا کرده و مورد کنکاش قرار دهد و فاجعه غمبار غزه باید بطور شایسته در نتایج حاصله از این نشست بازتاب یابد.



خزاعی گفت: طی 19 روز گذشته، شهروندان غیر نظامی غزه به طور عامدانه و مداوم قربانی قتل و جنایات و حملات بیرحمانه و وحشیانه ماشین جنگی اسرائیل بوده ‌اند که با بیرحمی و قساوت تمام، زندگی و هستی مردم بی گناه در نوار غزه را هدف قرار داده است. تشدید محاصره بی رحمانه و محدودیت‌های وحشیانه علیه 1.5 میلیون شهروند فلسطینی ساکن غزه، مدت 18 ماه است که بدون وقفه ادامه داشته است و تداوم این محاصره باعث شده هرگونه مایحتاج داروئی و نیازهای اساسی از دسترس مردم خارج شود و همزمان خانواده های بسیاری بطور کامل و در نهایت خونسردی و قساوت توسط جنایتکاران صهیونیستی کشته شده‌اند و زنان و کودکان عامدانه همراه با سایر شهروندان بیگناه هدف گلوله باران قرار ‌گرفته اند.



خزاعی با اشاره به توقف و بازگردانده شدن کشتی حامل دو هزار تن کمکهای اولیه داروئی و غذائی کشورمان توسط نظامیان رژیم صهیونیستی، این اقدام غیر انسانی را محکوم کرد و ابراز امیدواری نمود که شورای امنیت آن رژیم را تحت فشار قرار دهد تا شرایط لازم برای رسیدن کمک های اولیه و اضطراری به مردمی که شدیدا به آن نیازمند می باشند را تسهیل نماید.



وی از سوی دیگر با تاکید بر اینکه حتی ساختمانها و تاسیسات متعلق به سازمان ملل متحد و نیروهای این سازمان که در خدمت کمک های بشردوستانه بوده اند، از تعرض و قتل و کشتار جنایتکاران صهیونیستی در امان نمانده اند، افزود: در جریان بمباران اخیر مدارس سازمان ملل 40 تن از شهروندان بیگناه فلسطینی هدف قرار گرفته و کشته شدند که بسیاری از آنها کودکان بودند.



خزاعی افزود: خارج کردن زنان و کودکان خردسال از خانه و کاشانه خود و مجبور کردن گروه زیادی از مردم برای ماندن در یک محل بسیار کوچک و سپس به گلوله بستن آنان، فقط یک نمونه از جنایات وحشیانه‌ای است که نیروهای صهیونیست بطور مداوم علیه مردم بی دفاع غزه مرتکب می‌شوند و بسیاری از اقدامات سبعانه ای که این روزها در غزه جریان دارد به هیچوجه در رسانه ها منعکس نمی‌شود چرا که رسانه های بین المللی بدلیل مخالفت رژیم صهیونیستی نمی‌توانند وارد غزه شده و ابعاد واقعی جنایات و فاجعه‌ای که در حال وقوع است، را منعکس کنند.



نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: جامعه بین المللی بدون شک فهمیده است که رژیم صهیونیستی، اصول بنیادین حقوق بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر را نقض کرده و نادیده گرفته است و در برابر ارزش‌های اساسی جهان متمدن ایستاده است.



خزاعی خواستار توقف فوری جنایات مذکور گردید و گفت: این قتل و کشتارها باید بلادرنگ متوقف شود و جنایتکاران اسرائیلی باید به دست عدالت سپرده شوند تا بجرم جنایاتی که در حق شهروندان بیگناه انجام داده و همچنان انجام می‌دهند مورد محاکمه و بازجوئی قرار گیرند.



وی با انتقاد از عدم اقدام موثر از سوی شورای امنیت اظهار داشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد علی رغم تعهدی که برای اجرای تمام و کمال قطعنامه های خود در خصوص حمایت از حقوق شهروندان در چنین شرایطی بر گردن دارد، متاسفانه هیچ گونه اقدام موثری را برای متوقف کردن چنین نسل کشی بی سابقه ‌ای علیه ملت فلسطین انجام نداده و تحت تاثیر برخی از اعضای دائم خود، هرگونه اقدامی را متوقف کرده است.

وی افزود: شورای امنیت سرانجام هنگامی هم که قطعنامه 1860 را در این رابطه تصویب کرد، هیچ اشاره‌ای به انتظارات جامعه بین المللی برای وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف کشتار وحشیانه و منع حمله علیه فلسطینی‌ها و عقب نشینی از غزه ننمود.



خزاعی همچنین با تاکید بر اینکه شورا در محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه بشریت، و ایجاد سازوکاری برای وادار کردن مسئولان صهیونیستی به پاسخگوئی در قبال جنایاتشان، ناتوان و ناکارآمد بوده است، اضافه نمود: حتی قطعنامه اخیر، علیرغم ناکافی بودن و برغم تاخیر زیادی که در تصویب آن ایجاد شد، همانند بسیاری از قطعنامه های قبلی شورا درباره فلسطین، از جانب رژیم صهیونیستی نادیده گرفته شد و نقض گردید.



سفیر و نماینده دائم کشورمان با محکومیت قاطعانه تمام موارد نقض حقوق بین الملل توسط رژیم صهیونیستی، تاکید کرد ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم تا رژیم مذکور را مجبور کند تا به اقدامات وحشیانه و تجاوزات آشکار خود فورا خاتمه دهد.

وی افزود: جامعه بین الملل باید بفوریت تمام مصونیت این رژیم را پایان دهد و مسئولان صهیونیستی را بدلیل جنایات جنگی، نسل کشی، جنایت علیه بشریت و موارد متعدد نقض قوانین حقوق بشری به پای میز محاکمه بکشاند.



وی با تاکید بر وظایف خطیر شورای امنیت در مقطع فوق العاده حساس کنونی افزود: شورای امنیت سازمان ملل برای متوقف کردن و پایان دادن هرچه سریع‌تر جنایات وحشیانه و ضد بشری رژیم اسرائیل، مسئولیتی فوق‌العاده حساس، حیاتی و اضطراری بر عهده دارد که باید انجام دهد.