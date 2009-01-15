پیام رئیس جمهور به ساکنان فلسطین اشغالی و سربازان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران در این پیام خطاب به ساکنان فلسطین اشغالی و مردم تحت سلطه رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ای مردمی که تحت سلطه رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی زندگی می کنید؛ از هر دین و نژاد و آیینی که هستید ؛ بالاخره انسان هستید. وقت آن رسیده که فکر کنید و از حاکمان رژیم صهیونیستی سوال کنید. چرا باید با مردم غزه اینگونه رفتار شود؟ چرا باید با مردم لبنان اینگونه رفتار شود؟ چرا کشتارمی کنند؟ چرا با انسان ها به عنوان عزیزان خداوند اینگونه رفتار می کنند؟ چرا کودکان را می کشند و قطعه قطعه می کنند؟

احمدی نژاد در ادامه این پیام تاکید کرد: ای مردم ساکن درسرزمین های اشغالی ، اعم از یهودی ، مسیحی و مسلمان، مانند مردم سایر مناطق دنیا به خیابان ها بریزید و تظاهرات کنید، فریاد بزنید و به وحشی گری های این از خدا بی خبران اعتراض کنید.

رییس جمهوری اسلامی ایران خطاب به سربازان رژیم صهیونیستی نیز تصریح کرد: ای سربازان رژیم صهیونیستی، اطلاع داریم که در بین شما ناراضی هست و با فرماندهان خود درگیری دارید؛ از اینکه برای کشتار و زورگویی از شما استفاده می شود خسته شده اید؛ سوال اصلی این است که چرا باید زنان و کودکان و انسان های بی گناه را بکشید؟وقتش رسیده به فرماندهان خود اعتراض کنید. از دستور کشتار سرپیچی کنید و انسان های بیگناه را نکشید.

احمدی نژاد همچنین با بیان اینکه مردم غزه با مقاومت ستودنی و مثال زدنی خود آبروی بشریت را حفظ و از حریم انسانیت دفاع کرده اند، اظهار داشت: اعتراض ها باید ادامه یابد تا ریشه اندیشه بی احترامی ، تجاوز و برتربینی خشکانده شود زیرا همه انسان ها محترم هستند و باید فرصت صلح ، امنیت پایدار و محبت و برادری برقرار شود. من امیدوارم همه کسانی که فریاد مظلومیت مردم غزه را می شنوند، به مسوولیت خود عمل کنند.

