لزوم توسعه روابط ایران و ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هایاستانی هانراپتوتیون، "کارن کاراپتیان" در دیدار با سید علی سقائیان ضمن تاکید بر اهمیت استراتژیک مناسبات ارمنی-ایرانی، بر توسعه روابط پایدار دوجانبه تاکید کرد.

کارن کاراپتیان همکاریهای اقتصادی، بویژه روند ثمربخش برنامه های در حال اجرا و برنامه های آتی در عرصه انرژی را مهم دانست و به طرحهای احداث خط آهن ایران-ارمنستان و نیروگاه آبی بر روی رود ارس اشاره کرد.



طرفین گفتگو با اشاره به کم بودن حجم مبادلات تجاری بین دو کشور خاطرنشان کردند: امکانات و ظرفیت استفاده نشده زیادی وجود دارد و این مسائل باید در کانون توجه کمیسیون بین دولتی اقتصادی باشد.

کارن کاراپتیان با اشاره به اهمیت فراوان مسئله شفافیت بازارها بر ایجاد شرایط آسان برای ورود کالاهای ارمنی به بازارهای ایران تاکید و در عین حال غلبه سریع بر موانع احتمالی که برای نقل و انتقالات بار پیش می آید را مهم دانست.

همچنین رئیس اداری نهاد ریاست جمهوری ارمنستان فعالیتهای پیرامون فعال سازی ارتباطات افقی بین واحدهای جداگانه منطقه ای دو کشور و ایجاد منطقه آزاد تجاری را دارای اولویت توصیف کرد.



در عین حال طرفین بر ضرورت تعمیق همکاریها در عرصه های حمل و نقل، کشاورزی و بهداشت و درمان تاکید کردند.



