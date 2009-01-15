بارسلونا، والنسیا و سویا صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا شب گذشته هفت بازی برگزار شد که با پیروزی و صعود تیم‌های بارسلونا، رئال بتیس، اسپورتینگ گیخون، والنسیا، اسپانیول، سویا و رئال مایورکا همراه بود.

بارسلونا دیشب در ورزشگاه نیوکمپ میزبان اتلتیکومادرید بود. این تیم که در بازی رفت با نتیجه 4 بریک حریف مادریدی خود را شکست داده بود، در بازی شب گذشته نیز با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسید. برای بارسلونا در این بازی بویان کرکیچ (29) و ایدور گودیانسن (76) گلزنی کردند و تک گل اتلتیکو مادرید را نیز فلورنت سیناما پونگوله در دقیقه 24 به ثمر رساند. بارسا با این نتیجه در مجموع به برتری 5 بر2 رسید تا در جام حذفی اسپانیا نیز مدعی اول قهرمانی باشد.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به شرح زیر است:

* بارسلونا 2 - اتلتیکومادرید یک

- بارسلونا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 5 بر2 به پیروزی رسید.

* رئال بتیس یک - رئال یونیون صفر

- رئال بتیس در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 2 برصفر به پیروزی رسید.

* وایادولید 2 - اسپورتینگ گیخون یک

- اسپورتینگ گیخون در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر3 به پیروزی رسید.

* والنسیا 3 - ریسینگ سانتاندر یک

- والنسیا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر2 به پیروزی رسید.

* اسپانیول یک - پولی آخیدو صفر

- اسپانیول در مجموع دو بازی رفت و برگشت به پیروزی رسید.

* دیپورتیوولاکرونیا صفر - سویا 3

- سویا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 5 بریک به پیروزی رسید.

* آلمریا یک - رئال مایورکا یک

- رئال مایورکا در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 4 بر2 به پیروزی رسید.