انقلاب نویسندگان و شاعران تازه نفس را وارد عرصه کرد

توفیق سبحانی مولانا‌ پژوه کشورمان که با وجود عمل جراحی چشم و درد ناشی از آن با خبرنگار مهر گفتگو کرد ، درباره تاثیر انقلاب اسلامی بر ادبیات فارسی، گفت : اثر انقلاب اسلامی بر ادبیات آن بود که موضوعهای جدیدی را وارد نثر و شعر کرد واژه ‌هایی نوساخته هم وارد زبان ساخت.

وی تاکید کرد: انقلاب همچنین موجب شد نویسندگان و شاعران تازه نفس وارد این عرصه شوند.

مصحح دیوان کبیر همچنین درباره میزان تاثیرپذیری نویسندگان از رخداد انقلاب، افزود: گرچه هنوز زود است که درباره پرداختن نویسندگان به آرمانهای انقلاب سخن گفت، اما به گمان من آنها در کار خود چندان موفق نبوده‌اند. با این وجود می‌توان گفت که در دهه نخست این تاثیرپذیری آشکارتر است.

سبحانی اضافه کرد: به عقیده من حق بود در این سالها پژوهش هایی درباره حیات، اندیشه‌ها و آثار نویسندگان، شاعران و جانبازانی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی فعال بودند، به عمل می‌آمد که تاکنون این کار انجام نشده و یا دست کم به این موضوع پرداخته نشده است.

این مثنوی ‌پژوه کشورمان معرفی این بخش از نویسندگان را ضروری توصیف کرد و افزود: این کار لازم است چرا که به قول معروف سوگواری برای مرده نیست بلکه برای تنبه زندگان است!

این پژوهشگر عرصه تاریخ و ادبیات کشورمان همچنین در ارزیابی میزان استقبال از آثار ادبی بعد از انقلاب در جهان، گفت: اطلاع دقیقی ازمیزان استقبال از آثار ادبی دوره انقلاب در خارج از ایران ندارم اما می‌دانم که کتابهایی از برجستگان ایرانی همچون مرحوم مطهری، شریعتی و دیگران به زبا‌نهای دیگر ترجمه شده است.