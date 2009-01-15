تاکید وزیر مسکن بر تسریع در اجرای مسکن مهر

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، وزیر مسکن و شهرسازی در شانزدهمین نشست ستاد مسکن استان قزوین که صبح امروز در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی برگزار شد، گفت: دولت نهم با سیاستهای اصولی خود از جمله حذف قیمت زمین از هزینه ساخت، تامین تسهیلات لازم و واگذاری ساخت به خود مردم مصمم است افراد کم درآمد را صاحب خانه کند.

محمد سعیدی کیا افزود: در حال حاضراز مجموع 17 میلیون و 500 هزارخانوار در کشور حدود 16 میلیون خانوار خانه دارند و ما امیدواریم با اجرای طرح مسکن مهر کمبود یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در کشور را تامین کنیم.

وزیر مسکن و شهرسازی اظهار داشت: در طرح مسکن مهر با کمک دولت هر متقاضی با آورده 10 تا 12 میلیون تومان می تواند صاحب خانه شود و برای افراد نیازمند هم از طریق بهزیستی و کمیته امداد اقدام خواهد شد.

سعیدی کیا در ادامه سخنان خود با تاکید بر تسریع در اجرای طرح مسکن مهرو حل مشکلات موجود اظهار داشت: به منظور تشویق سرمایه گذارو تسریع در کارها، با دادن اختیار لازم به استانها موافقت شده است که تعاونیها در خصوص نحوه انتخاب مسکن 99 ساله یا مهر پنج ساله با موافقت ستاد تامین مسکن استانها به ریاست استانداران اقدام کنند و در تعیین طبقات احداثی نیز با لحاظ شرایط هر منطقه ساختمانها را به صورت پنج تا 10 طبقه احداث کنند.

نقش دولت در مسکن مهر نظارتی است

وزیر مسکن و شهرسازی اضافه کرد: دولت در ساخت مسکن هیچگونه دخالتی ندارد بلکه با نظارت فنی و تامین حتی بخشی از خدمات مهندسی به اجرایی شدن طرح کمک می کند.

سعیدی کیا از اختصاص خط ویژه اعتبار 2400 میلیارد تومانی فقط برای تسریع در اجرای مسکن مهر خبرداد و گفت: این اعتبار نقدی است و تاکنون 900 میلیارد تومان ان به حساب بانکهای عامل واریز شده است و بانکها موظفند در اسرع وقت تسهیلات لازم را به متقاضیان واجد شرایط معرفی شده پرداخت کنند و هر بانکی که کوتاهی کند با سلب اختیار سهم اعتباریش به بانکهای دیگر واگذار خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی از ارائه لایحه ساماندهی مسکن به مجلس شورای اسلامی خبر داد و اظهار امیدواری کرد: با تصویب این قانون جامع وضعیت مسکن در کشور مطلوبتر شود.

در ادامه این جلسه علی اکبر طاهایی استاندار قزوین گفت: همه مسئولان استان مصمم هستند این طرح با سرعت در استان اجراشود و انتظار داریم همکاری خوب بانکها در اجرای این طرح مهم مانند گذشته نیز ادامه یابد.

32 هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف قزوین ساخته می شود

در ادامه این نشست نادر محمد زاده رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین هم گفت: در طرح مسکن مهر ساخت حدود 32 هزار واحد مسکونی در شهرهای مختلف استان پیش بینی شده است که تاکنون از مجموع 104 هزار نفر ثبت نام کننده 30 هزار نفر واجد شرایط شناسایی و برای عقد قرارداد و تفاهمنامه به دستگاهها معرفی شده اند.

در این نشست فرمانداران استان قزوین هم در خصوص وضعیت اجرای طرح مسکن مهر در شهرستانهای خود و مشکلات موجود مطالبی بیان کردند.