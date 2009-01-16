سگهای ولگرد امان مردم همدان را بریده اند/ مسئولان مشغول کاغذبازی

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، این معضل در شهر همدان به خصوص در شهرکهای مدنی و فرهنگیان مشاهده شده که نگرانی ساکنان این منطقه را در پی داشته است.

یک شهروند همدانی در این باره گفت: وجود سگهای ولگرد در برخی از نقاط شهر، سلامت و آسایش ساکنان این منطقه را به خطر انداخته است.

هانیه سمید افزود: مردم به دلیل ترس از خطر حمله سگ های ولگرد به ویژه در شب، جرات تردد در کوچه و پس کوچه های شهر را ندارند.

شهروندان همدانی به خصوص در شبها جرات تردد در کوچه پس کوچه های شهر را ندارند



یک شهروند دیگر افزود: سگهای ولگرد در نیمه های شب وارد کوچه ها و خیابانهای داخل شهر می شوند و ساکنان شهرکهای تازه احداث شده و محلات حاشیه ای بیشتر از دیگر شهروندان از وجود این حیوان آزار و اذیت می شوند.

حسینی یکی از ساکنان شهرک مدنی عنوان کرد: صدای سگ های ولگرد آسایش را از خانواده های ساکن در این محله سلب کرده است.

وی افزود: سگهای ولگرد با پاره کردن کیسه های زباله و پخش آنها در کوچه، سبب آلوده شدن محیط می شوند.

کارشناس مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان در این خصوص گفت: در سال گذشته در مناطق شهری استان همدان 989 قلاده و در مناطق روستایی 263 قلاده سگ ولگرد معدوم شده است.

سید جلال الدین بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال 85 نیز 1610 سگ ولگرد در مناطق شهری و روستایی استان همدان معدوم شدند، اظهار داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری نیز در مناطق روستایی 517 قلاده و در مناطق شهری 837 قلاده سگ معدوم شده است که بیشترین تعداد در شهرستان های اسدآباد، همدان و تویسرکان گزارش شده است.

عملکرد کمیته اتلاف حیوانات زیانبار در همدان در حد کاغذ بازی بوده است

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز با بیان اینکه متأسفانه عملکرد کمیته اتلاف حیوانات زیان بار برای معدوم کردن سگ های ولگرد و بی صاحب در حد کاغذبازی بوده است، اظهار داشت: در هر شهرستان یک مرکز درمان پیشگیری به صورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان است و اگر بعد از بررسی نیاز به تزریق واکسن باشد این امر صورت می گیرد.

حسین عرفانی با بیان اینکه نحوه فعالیت کمیته اتلاف سگ های ولگرد در همدان تا رسیدن به حد مطلوب فاصله زیادی دارد اظهار داشت: مسئولان اتلاف سگ های ولگرد در مناطق شهری به عهده شهرداری و مناطق روستایی به عهده دهیاریها و بخشداریها است.

وی دهداریها و شهرداریها را مسئول جمع آوری و دفن بهداشتی لاشه های معدوم شده دانست و خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماری های مراکز بهداشت نیز در این زمینه به دهیاران کمک می کنند.

یک مسئول در بهداشت محیط همدان نیز ضمن تایید مشکلات به وجود آمده بر اثر افزایش سگهای ولگرد در شهرهای همدان، اسد آباد و تویسرکان گفت: کار اتلاف سگهای ولگرد بر اساس قانون بر عهده دهیاریها و شهرداریهاست.

وی افزود: بهداشت محیط فقط بر طریقه دفن و معدوم کردن این جانوران ولگرد نظارت دارد تا مشکلات بهداشتی برای شهروندان پس از کشتن آنها به وجود نیاید.

وی تصریح کرد: سگهای ولگرد محیطی پر از ترس و استرس را برای مردم به وجود آورده اند و از سویی خطر گازگرفتگی توسط سگ و ابتلا به بیماریهای خطرناک به واسطه این حیوان وجود دارد.