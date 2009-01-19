جلوگیری از بلندپروازی در بودجه اداره کشور را تسهیل می کند

محمد رضا خباز در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر با بیان اینکه چنانچه در تصویب بودجه سال آینده سه ویژگی رعایت شود دچار مشکل نمی شویم، افزود: باید بودجه بر مبنای واقعیتها تنظیم شود و با پرهیز از بلند پروازی به میزانی که احتمال تحقق وجود دارد بودجه تصویب شود، پروژه ها اولویت بندی شود و انضباط مالی در بودجه رعایت شود.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهار تأسف از این که در سالهای اخیر علی رغم توصیه مقام معظم رهبری، انضباط مالی وجود نداشته، گفت: چنانچه این سه ویژگی رعایت شود حتی اگر قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار برسد می توان کشور را اداره کرد.

وی در خصوص حرف و حدیثهای مربوط به پرداخت نقدی یارانه ها در راستای اجرای طرح تحول اقتصادی، گفت: متأسفانه عده ای از مسئولان، حرف هایی می زنند که چندان به مصلحت نیست.

وی گفت: لایحه طرح تحول اقتصادی و پرداخت نقدی یارانه ها نیاز به تصویب مجلس دارد.

مجلس زمان اجرای طرح تحول اقتصادی را مناسب نمی داند

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: مجلس با اصل طرح تحول اقتصادی مخالف نیست زیرا موضوع هدفمند کردن یارانه ها از خواسته های مجلس است که طبق ماده 95 قانون برنامه پنج ساله چهارم، دولت باید تا ابتدای سال 85 آن را اجرا می کرد اما تاکنون اجرا نشده است.

خباز گفت: در حال حاضر مجلس زمان اجرای طرح را با توجه به وضعیت موجود به مصلحت نمی داند، علاوه بر این، در شیوه اجرا نیز که به صورت نقدی باشد یا غیر نقدی یا حمایت دقیق تری از تأمین اجتماعی باشد با دولت اختلاف نظر دارد.

این نماینده مجلس هشتم تصریح کرد: چنانچه مجلس و دولت به یک جمع بندی نهایی در خصوص اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه برسند، طرح به نتیجه خواهد رسید.