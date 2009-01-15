وقوع سرقت مسلحانه در بوشهر 41 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سرهنگ پاسدار رضا محمدی یگانه پیش از ظهر امروز در نشستی خبری با خبرنگاران افزود : در این بین شهرستان دشتستان از کاهش 73 درصدی وقوع سرقت مسلحانه برخوردار بوده است.

وی با بیان اینکه کشف سرقت های مسلحانه در شهرستان های بوشهر و گناوه طی مدت یاد شده نسبت به مدت مشابه قبل به ترتیب 200و800 درصد رشد داشته است، اضافه کرد: سرقت مسلحانه موتور سیکلت طی مدت مذکور در دشتستان کنترل شده ولی سرقت مسلحانه موتور سیکلت های سنگین قاچاق در سه شهرستان دیگر رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: تا کنون 33 نفر سارق مسلح در استان دستگیر و سه نفر سارق مسلح نیز شناسایی ولی متواری هستند.

وی با بیان اینکه سارقان مسلح استان در 20 مرحله از سرقت خود موتورسیکلت استفاده کرده اند، یادآور شد: تاکنون دخالت افراد غیر بومی استان در سرقت های مسلحانه محرز نشده وسرقت ها توسط افراد بومی استان انجام گرفته است.

یگانه از کلاهبردی فردی که به ازای 500 میلیون ریال مقدار 6 کیلو طلای تقلبی را به یک شهروند برازجانی فروخته است، خبر داد و گفت: فردی بنام "م" به کلانتری برازجان مراجعه کرد و مدعی شد که یک ماه پیش شش کیلوگرم سکه طلا از فردی ناشناس به مبلغ 500 میلیون تومان خریداری کردم و پس از چند روز متوجه شدم سکه ها تقلبی است و هیچگونه ارزشی ندارند.

وی با بیان اینکه پلیس در همین راستا تحقیقات خود را بلافاصله آغاز کرد ، گفت : با پیگیری های پلیس مشخص شد این فرد کلاهبردار در شهرستان الیگودرز دستگیر و زندانی شده است که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.