  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۱۰

بررسی صلاحیت افراد در چار چوب قانون صورت می گیرد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش استان مازندران گفت:بررسی صلاحیتهای افراد بدون هر گونه اعمال سلایق شخصی و تنها در چارچوب قانون صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: هر دستگاه و سازمانی برای ورود نیروی انسانی متناسب با شرایط خود برنامه ای دارد و هسته گزینش به دلیل اهمیت و حساسیت کار و تراکم بالای پرونده های گزینشی در استان مازندران حائز اهمیت است . 

قدمی گفت : همه داوطلبان ورود به بدنه آموزش و پرورش تحت قضاوت و داوری گزینشگران بوده و لازم است در بررسی صلاحیت های افراد بادقت و بی طرفی کامل و بدون هرگونه اعمال سلیقه فردی یا گروهی از منابع موثق و قابل اعتماد انجام پذیرد .

وی با اشاره به اینکه جوانان سرمایه ملی کشور هستند افزود : در بررسی ها ضمن ارائه جنبه های ارشادی در ورود نیروهای مستعد و بکارگیری آن در نظام آموزشی کشور اقدام می شود .

مدیر هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد: اطلاع رسانی و شفاف سازی مسائل مربوط به گزینش تلاش در جهت تحقق شعارهای محوری دولت نهم است که در دستور کار این هسته قرار دارد.

کد مطلب 817079

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها