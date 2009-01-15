بررسی صلاحیت افراد در چار چوب قانون صورت می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قدمی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در ساری اظهار داشت: هر دستگاه و سازمانی برای ورود نیروی انسانی متناسب با شرایط خود برنامه ای دارد و هسته گزینش به دلیل اهمیت و حساسیت کار و تراکم بالای پرونده های گزینشی در استان مازندران حائز اهمیت است .

قدمی گفت : همه داوطلبان ورود به بدنه آموزش و پرورش تحت قضاوت و داوری گزینشگران بوده و لازم است در بررسی صلاحیت های افراد بادقت و بی طرفی کامل و بدون هرگونه اعمال سلیقه فردی یا گروهی از منابع موثق و قابل اعتماد انجام پذیرد .

وی با اشاره به اینکه جوانان سرمایه ملی کشور هستند افزود : در بررسی ها ضمن ارائه جنبه های ارشادی در ورود نیروهای مستعد و بکارگیری آن در نظام آموزشی کشور اقدام می شود .

مدیر هسته گزینش سازمان آموزش و پرورش استان مازندران تصریح کرد: اطلاع رسانی و شفاف سازی مسائل مربوط به گزینش تلاش در جهت تحقق شعارهای محوری دولت نهم است که در دستور کار این هسته قرار دارد.

