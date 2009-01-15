10 کارگاه آموزشی میادین میوه و تره بار در کشور برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود احمدی ظهر امروز در نخستین کارگاه آموزشی میادین میوه و تره بار با اشاره به برگزاری سه کارگاه علمی آموزشی در زمینه پسماندها، عملیات زمستانی و میادین و تره بار کشوردر مشهد افزود: از دو سال پیش نظام جامع آموزش در خدمات شهرداری به خصوص در حوزه خدمات شهری تدوین شد.

مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور گفت: در همین راستا کارگاه هایی پیش بینی شد که در همین جهت برگزاری دوره های کوتاه، میان و دراز مدت به شکل حضوری، مکاتبه ای و مجازی در رأس فعالیتهای این سازمان قرار گرفت.

احمدی خاطر نشان کرد: در همین راستا کارشناسان پسماند شهرداریهای کشور به ژاپن در بهمن ماه سال جاری اعزام خواهند شد.

خلیل الله کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این کارگاه آموزشی گفت: تبادل نظر و تجربیات در خصوص ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد رضایتمندی شهروندان و ایجاد مدیریت واحد شهری با استفاده از اهداف سازمانهایی چون جهاد کشاورزی، تعاون و وزارت بازرگانی در زمینه خدمات میوه و تره بار از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.