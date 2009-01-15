  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ دی ۱۳۸۷، ۱۴:۳۵

10 کارگاه آموزشی میادین میوه و تره بار در کشور برگزار خواهد شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور گفت: در سال جاری در راستای تحقق نظام جامع آموزش شهرداریها برگزاری ١٠ کارگاه آموزشی تا پایان سال پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مسعود احمدی ظهر امروز در نخستین کارگاه آموزشی میادین میوه و تره بار با اشاره به برگزاری سه کارگاه علمی آموزشی در زمینه پسماندها، عملیات زمستانی و میادین و تره بار کشوردر مشهد افزود: از دو سال پیش نظام جامع آموزش در خدمات شهرداری به خصوص در حوزه خدمات شهری تدوین شد.

مدیرکل دفتر خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاریهای وزارت کشور گفت: در همین راستا کارگاه هایی پیش بینی شد که در همین جهت برگزاری دوره های کوتاه، میان و دراز مدت به شکل حضوری، مکاتبه ای و مجازی در رأس فعالیتهای این سازمان قرار گرفت.

احمدی خاطر نشان کرد: در همین راستا کارشناسان پسماند شهرداریهای کشور به ژاپن در بهمن ماه سال جاری اعزام خواهند شد.

خلیل  الله کاظمی معاون خدمات شهری شهرداری مشهد نیز در این کارگاه آموزشی گفت: تبادل نظر و تجربیات در خصوص ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد رضایتمندی شهروندان و ایجاد مدیریت واحد شهری با استفاده از اهداف سازمانهایی چون جهاد کشاورزی، تعاون و وزارت بازرگانی در زمینه خدمات میوه و تره بار از اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است.

 

کد مطلب 817093

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها